РПЛ обсуждает варианты с 12, 16, 18 и 20 клубами в следующем чемпионате («РБ Спорт»)

Из-за отстранения российских команд от международных турниров на неопределенный срок возникли проблемы с составлением календаря РПЛ на следующий сезон.

По информации «РБ Спорт», обсуждаются пять вариантов проведения чемпионата России:

«Вариант 1. 16 клубов – все остается, как есть – если клубы РПЛ будут допущены к еврокубкам.

Вариант 2. 18 клубов – если для клубов РПЛ утверждают бан в один год. Вариант предполагает вылет 4 команд, чтобы через год вернуться на схему с 16 клубами.

Вариант 3. 20 клубов – если для клубов РПЛ утверждают продолжительный бан – до пяти лет. В этом случае не стоит остро вопрос обмена между лигами спустя один год, но решается вопрос заполнения пауз на еврокубки, а также вопрос максимального представительства регионов России в элите.

Вариант 4. На случай длительного бана от УЕФА доиграть 2022 год полугодичным турниром в 16 клубов – в один круг, а сезон-2023 начать по системе календаря весна-осень с 20 клубами.

Вариант 5. 12 клубов и игра в 3 круга, затем – плей-офф. Возможен как в перспективе краткосрочного бана в еврокубках, так и в долгосрочной перспективе», – сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ после вердикта CAS.

22 марта большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.

На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

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