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РПЛ обсуждает варианты с 12, 16, 18 и 20 клубами в следующем чемпионате («РБ Спорт»)

Из-за отстранения российских команд от международных турниров на неопределенный срок возникли проблемы с составлением календаря РПЛ на следующий сезон.

По информации «РБ Спорт», обсуждаются пять вариантов проведения чемпионата России:

«Вариант 1. 16 клубов – все остается, как есть – если клубы РПЛ будут допущены к еврокубкам.

Вариант 2. 18 клубов – если для клубов РПЛ утверждают бан в один год. Вариант предполагает вылет 4 команд, чтобы через год вернуться на схему с 16 клубами.

Вариант 3. 20 клубов – если для клубов РПЛ утверждают продолжительный бан – до пяти лет. В этом случае не стоит остро вопрос обмена между лигами спустя один год, но решается вопрос заполнения пауз на еврокубки, а также вопрос максимального представительства регионов России в элите.

Вариант 4. На случай длительного бана от УЕФА доиграть 2022 год полугодичным турниром в 16 клубов – в один круг, а сезон-2023 начать по системе календаря весна-осень с 20 клубами.

Вариант 5. 12 клубов и игра в 3 круга, затем – плей-офф. Возможен как в перспективе краткосрочного бана в еврокубках, так и в долгосрочной перспективе», – сообщает «РБ Спорт».

  • Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ после вердикта CAS.
  • 22 марта большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +215

    Азбука 50 минут назад

    С учётом объективной реальности нужно переходить к 4 варианту.

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    Рейтинг: +3517

    Kollljan 1 час назад

    Самый оптимальный вариант - 8 клубов в 4 круга.

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    Рейтинг: +2748

    СуперПАВ9 1 час назад

    Надо увидичивать лигу всеми способами

    0
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    Рейтинг: +762

    Rabinovi_ch 2 часа назад

    12 клубов, имхо самое правильное.

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    Рейтинг: +762

    Rabinovi_ch > Rabinovi_ch 2 часа назад

    Два стандартных круга, потом деления на две группы по 6 команд, и в этих группах играть 2 клуба.
    В первой группе +-4 клуба в Еврокубки
    Во второй группе 2 клуба вылетают напрямую, 2 через стыки.

    1 место во второй группе и +-4 место дает в первой группе, решают в матче место за еврокубки.

    Рубилово будет прекрасное.

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    Рейтинг: +2748

    СуперПАВ9 > Rabinovi_ch 1 час назад

    Самое правидьно 20 клубов

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    Рейтинг: +15076

    Cleaner 3 часа назад

    РПЛ, а что не ВОСЕМЬ или не ШЕСТЬ клубов? УЙДИТЕ в отставку всем РФС!!! БЕЗДЕЛЬНИКИ, имитирующие работу...(((

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    Рейтинг: +2748

    СуперПАВ9 > Cleaner 1 час назад

    Тебе в дурку давно пора

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    Рейтинг: +412

    3meeeD 3 часа назад

    5 вариант симпатичен.по 3 игры с топ клубами.интересно

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