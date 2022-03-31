РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ после вердикта CAS

РФС будет рассматривать вопрос об увеличении количества участников РПЛ после решения CAS, сообщил заместитель генсека РФС Максим Митрофанов.

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях. РФС подал апелляции на эти решения.

21 марта CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

«Выпадение наших клубов и сборных из международного календаря приводит к тому, что футболисты начинают проводить меньшее количество матчей, интенсивность календаря падает – для топ-клубов это минус порядка 15 матчей в год. Это достаточно много!

Мы обжалуем решения в CAS, ожидаем, что дело будет рассматриваться в мае.

Будем рассматривать различные варианты, различные сценарии увеличения интенсивности календаря, это может быть и расширение лиги, и изменение формата, и иные конструкции, которые приведут к тому, что профессиональные клубы будут проводить друг с другом большее количество матчей с высокой интенсивностью», – заявил Митрофанов.

22 марта большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.

На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

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