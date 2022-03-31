Президент ФИФА – о пропуске Италией ЧМ-2022: «Мне хочется плакать. Жаль итальянских детей»

Что, админ вообще не о чем писать на сайте? Ты думаешь, что кому то из России интересно мнение президента ФИФА об итальянских детях?
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что его расстроило непопадание сборной Италии на ЧМ-2022.
- Итальянцы проиграли в полуфинальном стыке отбора Северной Македонии (0:1).
- Действующий чемпион Европы пропустит второй ЧМ подряд.
«Мне действительно хочется плакать. Это грустное время для всех итальянцев. Сборная пропускает второй ЧМ подряд.
Я помню свои эмоции от чемпионатов мира 1978 и 1982 года, когда был ребенком. Благодаря таким событиям и влюбляешься в футбол. Жаль итальянских детей», – сказал Инфантино.
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