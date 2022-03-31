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Президент ФИФА – о пропуске Италией ЧМ-2022: «Мне хочется плакать. Жаль итальянских детей»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что его расстроило непопадание сборной Италии на ЧМ-2022.

  • Итальянцы проиграли в полуфинальном стыке отбора Северной Македонии (0:1).
  • Действующий чемпион Европы пропустит второй ЧМ подряд.

«Мне действительно хочется плакать. Это грустное время для всех итальянцев. Сборная пропускает второй ЧМ подряд.

Я помню свои эмоции от чемпионатов мира 1978 и 1982 года, когда был ребенком. Благодаря таким событиям и влюбляешься в футбол. Жаль итальянских детей», – сказал Инфантино.

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13527

    Dominator777 1 час назад

    Что, админ вообще не о чем писать на сайте? Ты думаешь, что кому то из России интересно мнение президента ФИФА об итальянских детях?

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    Рейтинг: +791

    inzek > Dominator777 45 минут назад

    зато им жаль на ц и стк их у ё_б ков

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