Айртон сегодня подпишет контракт с «Фламенго» (Вене Казагранде)

В Бразилии сообщили о скором переходе защитника «Спартака» Айртона во «Фламенго». Игрок уже на родине.

Подписание контракта должно состояться сегодня, 30 марта. В расположении «Фламенго» Айртон будет восстанавливаться от травмы, полученной в последнем туре РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

Формально трансфер Айртона будет арендой.

Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции