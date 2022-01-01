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Айртон сегодня подпишет контракт с «Фламенго» (Вене Казагранде)

В Бразилии сообщили о скором переходе защитника «Спартака» Айртона во «Фламенго». Игрок уже на родине.

Подписание контракта должно состояться сегодня, 30 марта. В расположении «Фламенго» Айртон будет восстанавливаться от травмы, полученной в последнем туре РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

  • Формально трансфер Айртона будет арендой.
  • Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.

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Источник: твиттер Вене Казагранде

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Сегодня, 19:43
Комментарии5
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    Рейтинг: -119

    diamondfan 8 минут назад

    Правильно! В РАШКЕ делать нечего!

    0
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    Рейтинг: +15012

    Cleaner 45 минут назад

    Пока что это слухи, которые не стоит комментировать.

    1
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    Рейтинг: +13063

    Fusballer 55 минут назад

    Спасибо за всё, Лукас! В дальнейшем избегать контактов с охреневшими костоломами.

    0
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    Рейтинг: +11870

    ВетеR 1 час назад

    Правильный выбор !

    0
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    Рейтинг: +830

    alefreddy 1 час назад

    удачи ему Классен замет без проблем а может и сильнее в защите будет играть

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