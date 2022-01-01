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Манчини – о невыходе на ЧМ-2022: «Мы должны извиниться перед итальянцами»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини извинился перед соотечественниками за невыход на ЧМ-2022.

«Мы должны извиниться перед итальянцами, потому что мы не доставили им такой же радости, как в июле.

Главное разочарование в том, что мы не смогли подарить эту радость 60 миллионам итальянцев, включая детей, которые никогда не видели чемпионат мира», – сказал Манчини.

  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
  • Манчини возглавил национальную команду в мае 2018 года.

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Источник: Football Italia

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