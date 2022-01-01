Манчини – о невыходе на ЧМ-2022: «Мы должны извиниться перед итальянцами»

Опозорился уйди!
Нет яиц)))
Ты как Сережка в зените- СЛАБАК.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини извинился перед соотечественниками за невыход на ЧМ-2022.
«Мы должны извиниться перед итальянцами, потому что мы не доставили им такой же радости, как в июле.
Главное разочарование в том, что мы не смогли подарить эту радость 60 миллионам итальянцев, включая детей, которые никогда не видели чемпионат мира», – сказал Манчини.
- Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
- Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
- Манчини возглавил национальную команду в мае 2018 года.
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