Манчини – о невыходе на ЧМ-2022: «Мы должны извиниться перед итальянцами»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини извинился перед соотечественниками за невыход на ЧМ-2022.

«Мы должны извиниться перед итальянцами, потому что мы не доставили им такой же радости, как в июле.

Главное разочарование в том, что мы не смогли подарить эту радость 60 миллионам итальянцев, включая детей, которые никогда не видели чемпионат мира», – сказал Манчини.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.

Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

Манчини возглавил национальную команду в мае 2018 года.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку