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  • Манчини – о невыходе на ЧМ-2022: «Мы должны извиниться перед итальянцами»

Манчини – о невыходе на ЧМ-2022: «Мы должны извиниться перед итальянцами»

29 марта 2022, 22:33
3

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини извинился перед соотечественниками за невыход на ЧМ-2022.

«Мы должны извиниться перед итальянцами, потому что мы не доставили им такой же радости, как в июле.

Главное разочарование в том, что мы не смогли подарить эту радость 60 миллионам итальянцев, включая детей, которые никогда не видели чемпионат мира», – сказал Манчини.

  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
  • Манчини возглавил национальную команду в мае 2018 года.

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Источник: Football Italia
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Манчини Роберто
Комментарии (3)
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Plyash
1648593969
Извинись перед не соотечественниками,которые болеют за Скуадра Адзурру,коуч...
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adekvat0726
1648621797
Лучшее извинение это твоя отставка
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zigbert
1648645758
Придется начинать все заново. Найти слабые места и наигрывать новый состав. Резервы для совершенствования у Италии есть.
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