Манчини вручили гигантского «Золотого тапира» из-за невыхода Италии на ЧМ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил антипремию «Золотой тапир» после невыхода на ЧМ-2022.
«Золотой тапир» – награда, которую вручают итальянские телевизионщики за громкие провалы в футболе.
Манчини получил восьмого «Золотого тапира» за карьеру. Специально для этого случая авторы премии изготовили гигантскую копию награды размером с фургон.
- Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
- Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
- Манчини возглавил национальную команду в мае 2018 года.
Фото: Ansa
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Источник: Ansa