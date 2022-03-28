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Манчини вручили гигантского «Золотого тапира» из-за невыхода Италии на ЧМ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил антипремию «Золотой тапир» после невыхода на ЧМ-2022.

«Золотой тапир» – награда, которую вручают итальянские телевизионщики за громкие провалы в футболе.

Манчини получил восьмого «Золотого тапира» за карьеру. Специально для этого случая авторы премии изготовили гигантскую копию награды размером с фургон.

  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
  • Манчини возглавил национальную команду в мае 2018 года.

Фото: Ansa

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Источник: Ansa

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Комментарии1
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    Рейтинг: +85

    adekvat0726 8 минут назад

    Золотой анус ему надо было вручить

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