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Смолов может пропустить мартовский сбор национальной команды. Он переболел ангиной

Нападающий «Динамо» Федор Смолов может пропустить мартовский сбор национальной команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе форвард переболел ангиной, из-за чего начал матч с «Ростовом» (1:1) в запасе.

После игры Смолов пообщался с главным тренером сборной Валерием Карпиным. Они договорились, что Федор пройдет медосмотр в Новогорске, по итогам которого будет принято решение.

Вероятность того, что Смолов пропустит мартовский сбор, очень высока. Другой форвард «Динамо» Константин Тюкавин уже находится в расположении главной сборной.

  • Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» 12 января.
  • Он забил 3 гола в 4 матчах после возвращения в «Динамо».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:47
Комментарии2
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    Рейтинг: +1634

    nominum 9 минут назад

    На прошлой(!) неделе переболел ангиной. На работу не пойду, ну его нафиг.

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    Рейтинг: +1654

    Bozigit 1 час назад

    это серьезно)

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