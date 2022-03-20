Экс-врач «Спартака»: «Думаю, Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен высказался о травме защитника Айртона, которую бразилец получил в столкновении с защитником «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком.

«Я посмотрел игровой эпизод – это просто было ужасно! Удивлен, как игрок не был удален с поля. Он чуть не сломал бразильцу ногу.

Лукаса можно поздравить, ему очень повезло. Все могло закончиться для него гораздо хуже. Контузия мышц не так страшна, как разрыв или перелом кости. Обычно от таких травм восстанавливаются за 1-2 месяца. Но процесс может затянуться, так случается довольно часто. Думаю, что Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне», – сказал Лю.

Айртон на костылях покинул стадион после матча с «Нижним Новгородом».

Сообщалось, что игрок выбыл ориентировочно на месяц.

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