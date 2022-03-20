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  • Экс-врач «Спартака»: «Думаю, Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне»

Экс-врач «Спартака»: «Думаю, Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне»

20 марта 2022, 10:41
8

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен высказался о травме защитника Айртона, которую бразилец получил в столкновении с защитником «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком.

«Я посмотрел игровой эпизод – это просто было ужасно! Удивлен, как игрок не был удален с поля. Он чуть не сломал бразильцу ногу.

Лукаса можно поздравить, ему очень повезло. Все могло закончиться для него гораздо хуже. Контузия мышц не так страшна, как разрыв или перелом кости. Обычно от таких травм восстанавливаются за 1-2 месяца. Но процесс может затянуться, так случается довольно часто. Думаю, что Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне», – сказал Лю.

  • Айртон на костылях покинул стадион после матча с «Нижним Новгородом».
  • Сообщалось, что игрок выбыл ориентировочно на месяц.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Айртон
Комментарии (8)
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NewLife
1647765003
Здоровья Лукасу !
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R_a_i_n
1647765869
Хотелось бы, что бы судья матча тоже не судил до конца сезона.
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Bozigit
1647772030
Здоровья. Просто беспредел какой то
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шахта Заполярная
1647779428
Здоровья Лукасу и возвращения в команду. Про этого свистка даже писать не хочу, в голове только плохие слова и мат.
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