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Экс-врач «Спартака»: «Думаю, Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен высказался о травме защитника Айртона, которую бразилец получил в столкновении с защитником «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком.

«Я посмотрел игровой эпизод – это просто было ужасно! Удивлен, как игрок не был удален с поля. Он чуть не сломал бразильцу ногу.

Лукаса можно поздравить, ему очень повезло. Все могло закончиться для него гораздо хуже. Контузия мышц не так страшна, как разрыв или перелом кости. Обычно от таких травм восстанавливаются за 1-2 месяца. Но процесс может затянуться, так случается довольно часто. Думаю, что Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне», – сказал Лю.

  • Айртон на костылях покинул стадион после матча с «Нижним Новгородом».
  • Сообщалось, что игрок выбыл ориентировочно на месяц.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:41
Комментарии9
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    Рейтинг: +479

    Suvorov51 27 минут назад

    Ну этого и стоило ожидать. за то слепой судья будет дальше творить чудеса

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    Рейтинг: +6858

    R_a_i_n 34 минуты назад

    Хотелось бы, что бы судья матча тоже не судил до конца сезона.

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    Рейтинг: +13168

    NewLife 48 минут назад

    Здоровья Лукасу !

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    Рейтинг: +14788

    Cleaner 1 час назад

    Посмотрим на Спартак без Айртона. Думаю, что хуже не будет. Слабенький защитник, отдающий пасы назад.
    Пострадавшему - здоровья.

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    Рейтинг: +16134

    Persona_non_Grata > Cleaner 57 минут назад

    Зато в атаке полезен. Ну и конечно скорейшего выздоровления .

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    Рейтинг: +14788

    Cleaner > Persona_non_Grata 55 минут назад

    Вот этого не замечал. Единственный защитник РПЛ, который полезен в атаке - это наш Марио.
    Айртон же, если идет в атаку, просто бросает свою позицию.

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    Рейтинг: +16134

    Persona_non_Grata > Cleaner 46 минут назад

    Сегодня посмотрим на твоего Марио ))) А если защитник ушел в атаку, его должны страховать ! Айртон хорош не как распасовщик, его главное достоинство - скорость и он крайне опасен, когда пробрасывает себе мяч на ход, атакуя по флангу и тут с ним тяжело тягаться .

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    Рейтинг: +14788

    Cleaner > Persona_non_Grata 46 минут назад

    Однозначно должны страховать. Но в Спартаке об этом не знают. Атака - все бегут вперед! А потом удивляются, что пропустили...)

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    Рейтинг: +16134

    Persona_non_Grata > Cleaner 45 минут назад

    Азарт - штука опасная )))

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