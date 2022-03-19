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  • Айртон выбыл ориентировочно на месяц после фола Гоцука. Бразилец пропустит игру с «Локомотивом»

Айртон выбыл ориентировочно на месяц после фола Гоцука. Бразилец пропустит игру с «Локомотивом»

19 марта 2022, 22:34
15

«Спартак» дал подробности травмы защитника Айртона. Он ее получил в столкновении с защитником «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком.

«Айртон прошeл обследование – у него контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но, к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно месяц», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Нижний Новгород Спартак Локомотив Гоцук Кирилл Айртон
Комментарии (15)
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JTherry
1647720367
предъявите счет на лечение Гоцуку, пусть оплачивает...
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вальтер79
1647725800
жаль пацана обьективно 100 процентный фол был
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subbotaspartak
1647746294
Перед сезоном проверяют зрение у судей? Делают МРТ головного мозга на предмет его наличия? Ведь бывают тупые до неприличия.
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zigbert
1647755113
Конечно Иванов мог не увидеть это нарушение но почему на ВАРе ему не подсказали? Неудачный пенальти Промеса гораздо сложней было определить но все же разглядели. Айртону здоровья!
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моэм
1647766445
В КОНЦЕ ТАЙМА Спартак побежал забивать но Бакаев бездарно проиграл Гоцуку , чем и организовал контратаку сопернику....а Айртон , увидев что большая часть Спартака "отрезана" и проиграв позицию решил просто "подставится" это всегда риск , но при УМНОЙ подставе игроки встают , отряхиваются и бегут дальше ... плюсов в такой подставе вагон , - затяжка времени в конце тайма (матча) , срыв голевой контратаки в зародыше и плюс опасный штрафной на ворота соперника ....Айртон подставился очень неловко и "получил" ... так играют в РПЛ , но уже не играют в АПЛ , там таким "умникам " , как Айртон , сразу дают ЖК за срыв атаки , даже если он "умирает" , потому что там это считается бесчестной игрой .
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Каратель помойников
1647767266
скорейшего выздоровления Лукасу!
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