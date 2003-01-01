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Айртон выбыл ориентировочно на месяц после фола Гоцука. Бразилец пропустит игру с «Локомотивом»

«Спартак» дал подробности травмы защитника Айртона. Он ее получил в столкновении с защитником «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком.

«Айртон прошeл обследование – у него контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но, к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно месяц», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +21802

    JTherry 36 минут назад

    предъявите счет на лечение Гоцуку, пусть оплачивает...

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    ...
    Рейтинг: +11889

    playsh > JTherry 38 секунд назад

    Какой же "педе-раст" Иванов.Неужели всё безнаказано останется...

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