Айртон выбыл ориентировочно на месяц после фола Гоцука. Бразилец пропустит игру с «Локомотивом»

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«Спартак» дал подробности травмы защитника Айртона. Он ее получил в столкновении с защитником «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком.
«Айртон прошeл обследование – у него контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но, к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно месяц», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
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