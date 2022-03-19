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  • Айртон на костылях покинул стадион после матча с «Нижним Новгородом»

Айртон на костылях покинул стадион после матча с «Нижним Новгородом»

19 марта 2022, 17:38
11

Защитник «Спартака» Айртон покидал стадион «Нижний Новгород» после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) на костылях. Это последствие стыка в первом тайме с Кириллом Гоцуком, за который нижегородец не получил какой-либо карточки.

После стыка с Гоцуком Айртона заменили на Виктора Мозеса. Сколько пропустит бразилец, станет известно позднее.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Нижний Новгород Айртон
Комментарии (11)
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Fusballer
1647701140
Стопроцентная красная! Так поступать нельзя! Костоломы хреновы. Но фарм-клубу можно.
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oyabun
1647701412
Вопль Айртона было слышно на весь стадион. А на повторе и видно насколько жестко ему в ногу врезался Гоцук. И только Иванов вдруг необъяснимо оглох и ослеп.
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"supermax"
1647702874
Надеюсь у иванова на все 100% нет совести иначе она должна его замучать
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вальтер79
1647702893
опять наверное Зенит во всем виноват))))))
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B.G.
1647704084
У Гоцука другое мнение: «Фол на Айртоне? Футбол – контактный вид спорта. Судья разобрался»
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R_a_i_n
1647705572
Вангую - эксперты бомж тв скажут игровой момент. Когда им напомнят момент с Соболем скажут там нога под другим градусом была да и размер обуви у Соболя другой.
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paracetamol
1647706799
Значит накостыляли.
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PAREVG.
1647731908
Слава Богу не перелом.
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