Айртон на костылях покинул стадион после матча с «Нижним Новгородом»

опять наверное Зенит во всем виноват))))))
Защитник «Спартака» Айртон покидал стадион «Нижний Новгород» после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) на костылях. Это последствие стыка в первом тайме с Кириллом Гоцуком, за который нижегородец не получил какой-либо карточки.
После стыка с Гоцуком Айртона заменили на Виктора Мозеса. Сколько пропустит бразилец, станет известно позднее.
- Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
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