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Айртон на костылях покинул стадион после матча с «Нижним Новгородом»

Защитник «Спартака» Айртон покидал стадион «Нижний Новгород» после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) на костылях. Это последствие стыка в первом тайме с Кириллом Гоцуком, за который нижегородец не получил какой-либо карточки.

После стыка с Гоцуком Айртона заменили на Виктора Мозеса. Сколько пропустит бразилец, станет известно позднее.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +949

    вальтер79 5 минут назад

    опять наверное Зенит во всем виноват))))))

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    Рейтинг: +9557

    "supermax" 6 минут назад

    Надеюсь у иванова на все 100% нет совести иначе она должна его замучать

    0
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    Рейтинг: +31862

    oyabun 30 минут назад

    Вопль Айртона было слышно на весь стадион. А на повторе и видно насколько жестко ему в ногу врезался Гоцук. И только Иванов вдруг необъяснимо оглох и ослеп.

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    Рейтинг: +32407

    zra78 > oyabun 21 минуту назад

    В ушах шелест, а в глазах знаки...

    2
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    Рейтинг: +12906

    Fusballer 34 минуты назад

    Стопроцентная красная! Так поступать нельзя! Костоломы хреновы. Но фарм-клубу можно.

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