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Зарема – о словах Хачатурянца про «оранжевую карточку»: «Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Для меня это карточка цвета адского пламени!»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова президента РПЛ Ашота Хачатурянца о стыке Айртона и Кирилла Гоцука.

  • Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма матча «Нижний Новгород» – «Спартак» (1:1).
  • Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
  • Ориентировочные сроки восстановления – месяц.

Ашот Хачатурянц назвал возможную карточку Гоцука за фол на Айртоне оранжевой. Вы согласны с таким мнением?

– А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая?

Для меня это – красная карточка. Карточка цвета адского пламени!

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 18:59
Комментарии27
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    Рейтинг: +13440

    Barmaleushka 1 час назад

    А какова цвета пламя в аду салиховой ?

    0
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    Рейтинг: +11178

    BRO_football 1 час назад

    Для Заремы эта карточка цвета менструации!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +5734

    maygli > BRO_football 57 минут назад

    Это ты так из-за Кирильчевой Кати расстроился?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +6909

    R_a_i_n 1 час назад

    Хоть какая, хоть оранжевая, хоть розовая, хоть зеленая... но не красная. Красную это если только Соболеву.

    3
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    Рейтинг: +733

    Беспонтий 1 час назад

    пмс

    1
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    Рейтинг: +6909

    R_a_i_n > Беспонтий 1 час назад

    тампоны попробуй, женщинам помогает

    3
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    Рейтинг: +733

    Беспонтий > R_a_i_n 1 час назад

    рая не беси

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +6909

    R_a_i_n > Беспонтий 1 час назад

    не то что?? скупишь все тампоны? что ты сделаешь?? желчью своей тут зальешь все??

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +733

    Беспонтий > R_a_i_n 1 час назад

    поклёвка прошла
    отзываешься
    позови соню в помощь

    2
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    Рейтинг: +6909

    R_a_i_n > Беспонтий 1 час назад

    скупил таки тампоны все..., молодец. как бабки сахар по всей России)))

    0
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    Рейтинг: +733

    Беспонтий > R_a_i_n 1 час назад

    тебе тут одному весело
    а
    ну ещё трём сестрицам под окном

    2
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    Рейтинг: +5734

    maygli 2 часа назад

    Такая и коня на скаку остановит и за яйки любого возьмёт.
    молодец баба
    )))

    2
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    Рейтинг: +5008

    AtticusFinch > maygli 1 час назад

    Ага и по любви замуж выйдет за мужика в два раза старше!!!!Золото , а не человек)))ради бабок и носорога на бегу остановить может))

    1
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    ...
    Рейтинг: +5734

    maygli > AtticusFinch 1 час назад

    Вот я ж и говорю молодец.
    По любви только дураки такие как мы с тобой.
    )))

    3
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    Рейтинг: +16231

    Persona_non_Grata > AtticusFinch 1 час назад

    У каждого свои "грехи" и скелеты в шкафу, но мы не их обсуждаем, а вопрос цвета карточки и здесь я полностью согласен с Заремой .

    3
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    Рейтинг: +5008

    AtticusFinch > Persona_non_Grata 1 час назад

    Вот и я о том, что с её чемоданом приключений уже бы хватит чушь нести на публику...После того баннера она замолчала, и сказала, что умывает руки из Спартака - но видно надолго её не хватило!

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    Рейтинг: +16231

    Persona_non_Grata > AtticusFinch 1 час назад

    А в чем чушь то ?

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    Рейтинг: +5008

    AtticusFinch > Persona_non_Grata 5 минут назад

    Сначала про Газизова плела чушь по телефону в передаче есть тема, хотя сама футболистов выбирала по знаку зодиака , это что же нужно в голове иметь вообще ?(ЭТо кстати не чушь?????) Морковно-оранжевая или темно-мандариновая - теперь эту чушь несет...дальше больше...После того как Газизов скинул переписку, где она на полном серьёзе про гороскопы и характеры рассуждала -я бы вообще на её месте сидел бы молча и не позорился, даже если она сейчас скажет что Земля круглая - и это будет не чушь...

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    Рейтинг: +14854

    Cleaner 2 часа назад

    Зарема опять вещает. Скока моно?

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    Рейтинг: +16231

    Persona_non_Grata > Cleaner 2 часа назад

    Скока нуна, стока и мона )))

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    Рейтинг: +5734

    maygli > Persona_non_Grata 2 часа назад

    !!! )))

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    Рейтинг: +6909

    R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

    а я думал тебе нравится)))

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    Рейтинг: +16231

    Persona_non_Grata > R_a_i_n 1 час назад

    Конечно нравится, просто он стесняется сказать ))

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    Рейтинг: +14854

    Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

    Зарема только спартачам по душе. Остальные над вашим оркестром ржут потихоньку.)))

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    Рейтинг: +5734

    maygli > Cleaner 1 час назад

    Будь честен, стальные завидуют.
    )))

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    Рейтинг: +5734

    maygli 2 часа назад

    А она мне всё больше и больше нравится.

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    Рейтинг: +16231

    Persona_non_Grata > maygli 2 часа назад

    Ну если мужики языки в жопы засунули, пусть баба воюет !!! (((

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