Зарема – о словах Хачатурянца про «оранжевую карточку»: «Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Для меня это карточка цвета адского пламени!»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова президента РПЛ Ашота Хачатурянца о стыке Айртона и Кирилла Гоцука.

Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма матча «Нижний Новгород» – «Спартак» (1:1).

Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.

Ориентировочные сроки восстановления – месяц.

– Ашот Хачатурянц назвал возможную карточку Гоцука за фол на Айртоне оранжевой. Вы согласны с таким мнением?

– А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая?

Для меня это – красная карточка. Карточка цвета адского пламени!

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