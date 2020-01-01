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Хачатурянц – о стыке Айртона и Гоцука: «Минимум желтая или оранжевая карточка»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию со стыком Айртона с Кириллом Гоцуком в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

  • Гоцук ударил Айртона по ноге, он выбыл ориентировочно на месяц.
  • Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.
  • Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.

«Думаю, что отъезд Витора Перейры стал очередной проблемой, с которой мы столкнулись, теперь эту работу надо начинать заново.

Момент матча со «Спартаком» и «наступа» на Айртона? Фактически, обошлось даже без вынесения желтой карточки, и ссылка была на то, что на последних сборах Витор именно так интерпретировал этот момент.

Хотя большинство экспертов и специалистов, которые смотрели момент, пришли к выводу, что это как минимум желтая карточка или, в общем-то, оранжевая», — сказал Хачатурянц.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 12:31
Комментарии5
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    Рейтинг: +902

    ВасяК 1 час назад

    ***** стандарты!!!

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    Рейтинг: +5149

    Павелий 1 час назад

    Просто у Миллера детская травма. И пока он имеет админресурс, он будет делать всё, чтобы топить Спартак, так как в честной борьбе у Зенита будет половина команд конкуренты.

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    Рейтинг: +16327

    Garrincha58 1 час назад

    серобуро малиновая

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    Рейтинг: +60407

    portero 2 часа назад

    Ну так дайте полномочия ВАРу давать желтые...

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    Рейтинг: +13190

    NewLife > portero 2 часа назад

    Надо, чтобы и на ВАРе и в поле судьи были компетентными и не ангажированными. Иванов же - хейтер Спартака, это ясно тем, кто следит за его судейством игр красно-белых.

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