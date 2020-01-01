Хачатурянц – о стыке Айртона и Гоцука: «Минимум желтая или оранжевая карточка»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию со стыком Айртона с Кириллом Гоцуком в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

Гоцук ударил Айртона по ноге, он выбыл ориентировочно на месяц.

Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.

Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.

«Думаю, что отъезд Витора Перейры стал очередной проблемой, с которой мы столкнулись, теперь эту работу надо начинать заново.

Момент матча со «Спартаком» и «наступа» на Айртона? Фактически, обошлось даже без вынесения желтой карточки, и ссылка была на то, что на последних сборах Витор именно так интерпретировал этот момент.

Хотя большинство экспертов и специалистов, которые смотрели момент, пришли к выводу, что это как минимум желтая карточка или, в общем-то, оранжевая», — сказал Хачатурянц.