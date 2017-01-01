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Судья Федотов: «Гоцука за контакт с Айртоном нужно было удалять. Он всей массой тела встал на голеностоп бразильца»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему главный судья матча 22-го тура между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» (1:1) ошибочно не удалил в первом тайме защитника нижегородцев Кирилла Гоцука. Тот допустил контакт с ногой соперника Айртона.

«Момент с Кириллом Гоцуком и Айртоном – это красная карточка.

Да, он играет в мяч. Но прямой ногой он продолжает движение в ногу Айртона. Происходит «додавливание» ноги бразильца. Гоцук всей массой тела встал на голеностоп соперника. Нижегородец не пытался подсогнуть ногу, видя ногу Айртона. Это смягчило бы контакт, но этого не случилось. При этом время и дистанция для смягчения у Гоцука были.

Для меня это прямая красная карточка», – сказал Федотов.

  • Встречу в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
  • Айртон выбыл ориентировочно на месяц.
  • Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.

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Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60334

    portero 12 минут назад

    да только бразилец за долю секунды поставил туда ногу, среагировать наверное сложно, как говорят "не каждому дано"....

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