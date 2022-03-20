Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья Федотов: «Гоцука за контакт с Айртоном нужно было удалять. Он всей массой тела встал на голеностоп бразильца»

Судья Федотов: «Гоцука за контакт с Айртоном нужно было удалять. Он всей массой тела встал на голеностоп бразильца»

20 марта 2022, 20:56
2

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему главный судья матча 22-го тура между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» (1:1) ошибочно не удалил в первом тайме защитника нижегородцев Кирилла Гоцука. Тот допустил контакт с ногой соперника Айртона.

«Момент с Кириллом Гоцуком и Айртоном – это красная карточка.

Да, он играет в мяч. Но прямой ногой он продолжает движение в ногу Айртона. Происходит «додавливание» ноги бразильца. Гоцук всей массой тела встал на голеностоп соперника. Нижегородец не пытался подсогнуть ногу, видя ногу Айртона. Это смягчило бы контакт, но этого не случилось. При этом время и дистанция для смягчения у Гоцука были.

Для меня это прямая красная карточка», – сказал Федотов.

  • Встречу в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
  • Айртон выбыл ориентировочно на месяц.
  • Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона

Еще по теме:
Тульский «Арсенал» подписал защитника со 104 матчами в РПЛ
«Торпедо» отказалось от двух российских игроков 1
Бывший игрок «Серикспора» перешел в московский клуб
Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Гоцук Кирилл Айртон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1647806885
да только бразилец за долю секунды поставил туда ногу, среагировать наверное сложно, как говорят "не каждому дано"....
Ответить
sined1951
1647863148
Гоцук тянулся за мячом и сыграл в него. Тут некогда смотреть куда надо ногу ставить.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
6
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
4
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
4
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
11
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
7
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Все новости
Все новости
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
11
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
7
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
14
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
16
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
14
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+