ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Гоцука за фол на Айртоне в матче «Нижний Новгород» – «Спартак»

Надавили таки на ЭСКов . А теперь жалуется , что 99% капитала "евойного" куда-то отчалили .
Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорный эпизод в матче 22-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» (1:1).
- Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма.
- Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
- Игру обслуживал судья Сергей Иванов.
«Судья ошибочно не удалил Гоцука за серьезное нарушение Правил игры на 45-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Нижнего Новгорода» угрожает безопасности соперника, совершая контакт с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику», – говорится в заключении ЭСК РФС.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.