ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Гоцука за фол на Айртоне в матче «Нижний Новгород» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорный эпизод в матче 22-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» (1:1).

Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма.

Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.

Игру обслуживал судья Сергей Иванов.

«Судья ошибочно не удалил Гоцука за серьезное нарушение Правил игры на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Нижнего Новгорода» угрожает безопасности соперника, совершая контакт с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику», – говорится в заключении ЭСК РФС.

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