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ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Гоцука за фол на Айртоне в матче «Нижний Новгород» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорный эпизод в матче 22-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком» (1:1).

  • Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма.
  • Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
  • Игру обслуживал судья Сергей Иванов.

«Судья ошибочно не удалил Гоцука за серьезное нарушение Правил игры на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Нижнего Новгорода» угрожает безопасности соперника, совершая контакт с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику», – говорится в заключении ЭСК РФС.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии7
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    Рейтинг: +13466

    Barmaleushka 7 минут назад

    Надавили таки на ЭСКов . А теперь жалуется , что 99% капитала "евойного" куда-то отчалили .

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    Рейтинг: +6764

    nik55 1 час назад

    такое гнилое судейство не первый раз----но ничего не меняется

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    Рейтинг: +5157

    Павелий 1 час назад

    И что же теперь скажет КДК? Они же отказались применять санкции =)))
    Судью Иванова отстранить от судейства на полгода и заставить купить 100 билетов детишкам из детдома на домашние матчи Спартака.

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    Рейтинг: +13466

    Barmaleushka > Павелий 34 минуты назад

    Не жалко детишек то ?

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    Рейтинг: +5157

    Павелий > Barmaleushka 5 минут назад

    Очередному 6-класснику из глухой белорусской деревни:
    1. Частица "то" в русском языке пишется через дефис.
    2. Пробелы перед знаками препинания в русском языке не ставятся.

    Ну и главное: Спартак - это эмоции, это честность, это искренность. Тебе (зенитовскому глору), такие слова не понять. А детишкам эти слова очень важны и нужны.

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    Рейтинг: +821

    alefreddy 1 час назад

    теперь не исправить всем дан зеленый коридор

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    Рейтинг: +1815

    Romio-xxx 1 час назад

    Ну что,понеслась?...)))

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