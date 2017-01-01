Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

Судья Иванов – о моменте с Гоцуком и Айртоном: «Мы решили, что это не фол»

Главный судья матча «Нижний Новгород»«Спартак» Сергей Иванов объяснил в перерыве игры в беседе с Георгием Джикией, почему не удалил в концовке первого тайма Кирилла Гоцука за контакт с голеностопом спартаковца Айртона. По мнению бригады, там фола не было.

«Он очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу, он не делал никаких дополнительных движений, он не делал ничего. Просто так получается – в ногу. Это не фол.

Мы все вместе решили, что это не фол. Мы четыре момента смотрели.

Мне тоже неприятно, что это случилось. Он просто играет в мяч. Это даже не фол», – сказал Иванов.

  • Айртон выбыл ориентировочно на месяц.
  • Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.
  • Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона

Новости по теме
Судья Федотов: «Гоцука за контакт с Айртоном нужно было удалять. Он всей массой тела встал на голеностоп бразильца» 1
«Это было круто, Сэм!». Жиго достиг отметки в 100 матчей за «Спартак» 1
У Тиля в «Фейеноорде» 20 голов в 40 матчах. В «Спартаке» было 2 в 24-х
Источник: ютуб-канал «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:13
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +800

    alefreddy 10 минут назад

    здоровье Айртону а костолома оправдали

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14845

    житель СПб 23 минуты назад

    И еще - по результатам пересмотра: дважды защитники Спартака - и Джикия, и Жиго "халявили" в критических ситуациях. Ничего не изменилось с ними...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +60334

    portero 24 минуты назад

    выглядит страшно очень, но бразилец в последний момент туда ногу подтянул... пусть судьи разбираются. у нас имеется мудрый комитет.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14845

    житель СПб 27 минут назад

    Пересмотрел несколько раз... Что наступил на ногу - тут споров нет. Но логика Иванова - присутствует. Это была не игра умышленная, игрок Спартака оказался на пути игрока с мячом. Я бы в этой ситуации однозначно не стал удалять игрока, и есть вопрос по желтой... М.Б., желтую дать можно было - а м.б. и не давать! Ведь если идет игрок с мячом, у него на пути оказывается игрок защиты, происходит столкновение - и что, нападающего наказывают? Нет... Я совершенно в этой ситуации не против Спартака. Просто пытаюсь понять.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2384

    волчарик 36 минут назад

    От последних объяснений судеек я в шоке.Просто так получилось,плечо соскальзнуло.Это выглядит-я бил по мячу,а какой то чел успел раньше раньше сыграть.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +558

    Riot Zero 40 минут назад

    КТО ЭТО МЫ???? Ваша шайка лейка тупорылых судей. Или ваша крыша. Или ваши покровители. КТО МЛЯДЬ????

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +491

    Suvorov51 46 минут назад


    Вот тебе на голову так наступить и сказать что это не голова

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2445

    Play 50 минут назад

    Вы решили, у вас б**ть трактовки одних и тех же правил меняются от тура к туру. Сегодня это удаление, в следующем туре нет, сегодня это пенальти, в следующем туре нет. Играет в мяч попадает в ногу, просто так получилось. Соболева удаляли, он даже не видел соперника, просто тянулся к мячу, попал в ногу и привет, ещё и два матча дисквалификации добавили.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15716

    paracetamol 51 минуту назад

    Все правильно, некер было ногу подставлять!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14807

    Cleaner 1 час назад

    Иванов, а я решил, что ты НЕ СУДЬЯ!!!...(

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11