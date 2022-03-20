Судья Иванов – о моменте с Гоцуком и Айртоном: «Мы решили, что это не фол»

Главный судья матча «Нижний Новгород» – «Спартак» Сергей Иванов объяснил в перерыве игры в беседе с Георгием Джикией, почему не удалил в концовке первого тайма Кирилла Гоцука за контакт с голеностопом спартаковца Айртона. По мнению бригады, там фола не было.
«Он очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу, он не делал никаких дополнительных движений, он не делал ничего. Просто так получается – в ногу. Это не фол.
Мы все вместе решили, что это не фол. Мы четыре момента смотрели.
Мне тоже неприятно, что это случилось. Он просто играет в мяч. Это даже не фол», – сказал Иванов.
- Айртон выбыл ориентировочно на месяц.
- Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.
- Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона
Источник: ютуб-канал «Спартака»