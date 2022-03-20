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  • Судья Иванов – о моменте с Гоцуком и Айртоном: «Мы решили, что это не фол»

Судья Иванов – о моменте с Гоцуком и Айртоном: «Мы решили, что это не фол»

20 марта 2022, 22:13
32

Главный судья матча «Нижний Новгород»«Спартак» Сергей Иванов объяснил в перерыве игры в беседе с Георгием Джикией, почему не удалил в концовке первого тайма Кирилла Гоцука за контакт с голеностопом спартаковца Айртона. По мнению бригады, там фола не было.

«Он очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу, он не делал никаких дополнительных движений, он не делал ничего. Просто так получается – в ногу. Это не фол.

Мы все вместе решили, что это не фол. Мы четыре момента смотрели.

Мне тоже неприятно, что это случилось. Он просто играет в мяч. Это даже не фол», – сказал Иванов.

  • Айртон выбыл ориентировочно на месяц.
  • Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.
  • Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Гоцук Кирилл Айртон Иванов Cергей
Комментарии (32)
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1647804653
Вы решили, у вас б**ть трактовки одних и тех же правил меняются от тура к туру. Сегодня это удаление, в следующем туре нет, сегодня это пенальти, в следующем туре нет. Играет в мяч попадает в ногу, просто так получилось. Соболева удаляли, он даже не видел соперника, просто тянулся к мячу, попал в ногу и привет, ещё и два матча дисквалификации добавили.
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волчарик
1647805482
От последних объяснений судеек я в шоке.Просто так получилось,плечо соскальзнуло.Это выглядит-я бил по мячу,а какой то чел успел раньше раньше сыграть.
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portero
1647806185
выглядит страшно очень, но бразилец в последний момент туда ногу подтянул... пусть судьи разбираются. у нас имеется мудрый комитет.
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alefreddy
1647807061
здоровье Айртону а костолома оправдали
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DOCTOR PENALTY
1647809712
Очевидное умышленное нанесение травмы, акцентированное движение ногой. Иванов и его бригада просто идиоты, гнать надо таких из футбола. Если вы, суки, выполняете чей-то заказ, ну нельзя же такой ценой.
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Мишанич
1647810754
Молодец, разобрался в ситуации, несмотря на визжащих поросят, респект. Я уж думал накажут под крики мяса, ан нет
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илья 009
1647815516
Д.в.о.й.н.ы.е стандарты, именно поэтому футбол РФ в ж.о.п.е... слава удаляют...сайт г.а.в.н.о...
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Plyash
1647815990
В реальной жизни за непреднамеренное убийство,нанесение тяжких(лёгких)телесных повреждений всё равно срок дают реальный,но значительно меньший.А в какой-то игре,подчёркиваю - игре,где наносят серьёзное увечье,которое надо лечить,платить больничный,а может быть и инвалидность,всё сходит с рук виновнику.Я не предлагаю за это садить,но судья полный урод - даже горчичник для острастки остальным не дал.
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docndoc
1647822826
Ну понятное дело: нечаянно не считается... Можно и башку снести, если нечаянно....
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zigbert
1647851611
Игрок получил тяжелую травму. Нелепые оправдания.
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