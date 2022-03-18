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  • Радимов: «Спартаку» надо не на судейство пенять, а на передачи Айртона поперек поля»

Радимов: «Спартаку» надо не на судейство пенять, а на передачи Айртона поперек поля»

18 марта 2022, 16:36
6

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о недовольстве представителей «Спартака» судейством в РПЛ.

– Как оцениваете то, что в последнее время происходит в РПЛ? Например, громкие судейские скандалы – недовольство Слуцкого, «Спартака»?

– Что касается Слуцкого, то такое с ним не в первый раз. Но тут надо понимать профессию тренера. Я, например, сам тренирую и осознаю, что всем словам по горячим следам, что называется, надо делать скидку.

А по поводу «Спартака»... Команда играла против «Краснодара», у которого уехали все легионеры, вышли свои молодые воспитанники. И красно-белые должны с запасом играть против такого соперника.

А «Спартак» не может справиться. Я согласен, что пенальти этого не было, но даже ничья была бы не в пользу красно-белых. «Спартак» всегда пропагандировал прессинг и так далее, а на деле выходит против «Краснодара» и отдает мяч сопернику...

Ну не должна так играть такая команда! Я всегда говорил, что сильный «Спартак» должен составлять реальную конкуренцию «Зениту» в чемпионате, без этого скучно. А на данный момент москвичи занимают девятое место, и это их проблема.

«Спартаку» надо это исправлять. По тем матчам, что я видел – ну не «Спартак» это, который должен быть. И Зарема опять обращает внимание и говорит о судействе, а надо обращать внимание на то, что Айртон отдает поперек поля, после чего возникает эпизод с пенальти.

Так что это в любом случае проблема «Спартака», в том числе, и тренера, который разрешает отдавать такие передачи после которых забивают голы, а не судейского корпуса. А был там пенальти или нет – уже другой вопрос.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Спартак Радимов Владислав
Комментарии (6)
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вальтер79
1647615083
передачи поперек поля это полная шляпа я согласен с Радимом
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NewLife
1647616729
Многие компетентные люди могли бы помочь Спартаку своими советами, как играть, как пасовать, но, надеюсь, красно-белый клуб будет игнорировать советы лузеров, типа Буланова.
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Боцман52
1647616973
Что ж ты так неравнодушен к Спартаку. Лучше прокомментируй ничью с КС
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Иван Петров 1986
1647624002
Опять этот радимов - буланов из бомжатника вылез.
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Hektor 84
1647638457
Буланов да ты вообще был косячником в бытность игрочишки еще и лавочником в аутсайдерах Европы. Просто под конец карьеры видимо за откат попал в зенит. Но и тут погоды не делал. Зениту в ЛЧ на что менять?
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zigbert
1647677033
Рассуждать можно по разному. У Спартака было преимущество и если бы не эта грубая ошибка Айртона, приведшая к пенальти, Спартак при ничейном счете мог дожать Краснодар. Конечно когда появится тема о Спартаке, Радимов с удовольствием возьмется осветить это.
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