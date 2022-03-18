Радимов: «Спартаку» надо не на судейство пенять, а на передачи Айртона поперек поля»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о недовольстве представителей «Спартака» судейством в РПЛ.

– Как оцениваете то, что в последнее время происходит в РПЛ? Например, громкие судейские скандалы – недовольство Слуцкого, «Спартака»?

– Что касается Слуцкого, то такое с ним не в первый раз. Но тут надо понимать профессию тренера. Я, например, сам тренирую и осознаю, что всем словам по горячим следам, что называется, надо делать скидку.

А по поводу «Спартака»... Команда играла против «Краснодара», у которого уехали все легионеры, вышли свои молодые воспитанники. И красно-белые должны с запасом играть против такого соперника.

А «Спартак» не может справиться. Я согласен, что пенальти этого не было, но даже ничья была бы не в пользу красно-белых. «Спартак» всегда пропагандировал прессинг и так далее, а на деле выходит против «Краснодара» и отдает мяч сопернику...

Ну не должна так играть такая команда! Я всегда говорил, что сильный «Спартак» должен составлять реальную конкуренцию «Зениту» в чемпионате, без этого скучно. А на данный момент москвичи занимают девятое место, и это их проблема.

«Спартаку» надо это исправлять. По тем матчам, что я видел – ну не «Спартак» это, который должен быть. И Зарема опять обращает внимание и говорит о судействе, а надо обращать внимание на то, что Айртон отдает поперек поля, после чего возникает эпизод с пенальти.

Так что это в любом случае проблема «Спартака», в том числе, и тренера, который разрешает отдавать такие передачи после которых забивают голы, а не судейского корпуса. А был там пенальти или нет – уже другой вопрос.

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