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Радимов: «Спартаку» надо не на судейство пенять, а на передачи Айртона поперек поля»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о недовольстве представителей «Спартака» судейством в РПЛ.

– Как оцениваете то, что в последнее время происходит в РПЛ? Например, громкие судейские скандалы – недовольство Слуцкого, «Спартака»?

– Что касается Слуцкого, то такое с ним не в первый раз. Но тут надо понимать профессию тренера. Я, например, сам тренирую и осознаю, что всем словам по горячим следам, что называется, надо делать скидку.

А по поводу «Спартака»... Команда играла против «Краснодара», у которого уехали все легионеры, вышли свои молодые воспитанники. И красно-белые должны с запасом играть против такого соперника.

А «Спартак» не может справиться. Я согласен, что пенальти этого не было, но даже ничья была бы не в пользу красно-белых. «Спартак» всегда пропагандировал прессинг и так далее, а на деле выходит против «Краснодара» и отдает мяч сопернику...

Ну не должна так играть такая команда! Я всегда говорил, что сильный «Спартак» должен составлять реальную конкуренцию «Зениту» в чемпионате, без этого скучно. А на данный момент москвичи занимают девятое место, и это их проблема.

«Спартаку» надо это исправлять. По тем матчам, что я видел – ну не «Спартак» это, который должен быть. И Зарема опять обращает внимание и говорит о судействе, а надо обращать внимание на то, что Айртон отдает поперек поля, после чего возникает эпизод с пенальти.

Так что это в любом случае проблема «Спартака», в том числе, и тренера, который разрешает отдавать такие передачи после которых забивают голы, а не судейского корпуса. А был там пенальти или нет – уже другой вопрос.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13153

    NewLife 28 секунд назад

    Многие компетентные люди могли бы помочь Спартаку своими советами, как играть, как пасовать, но, надеюсь, красно-белый клуб будет игнорировать советы лузеров, типа Буланова.

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    Рейтинг: +947

    вальтер79 27 минут назад

    передачи поперек поля это полная шляпа я согласен с Радимом

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