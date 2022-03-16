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  • Азмун приедет в Петербург на экспертизу для установления отцовства

Азмун приедет в Петербург на экспертизу для установления отцовства

16 марта 2022, 12:58
8

Нападающий «Байера» Сердар Азмун приедет в Санкт-Петербург для проведения генетической экспертизы для установления отцовства.

  • Жительница Казани Алия пытается через суд доказать, что Азмун – отец ее дочери.
  • Признание отцовства через суд нужно для того, чтобы Азмуна обязали выплачивать алименты.
  • Игрок познакомился с Алией в 2018 году, играя за «Рубин». Ребенок родился в мае 2021 года.

«Сегодня (14 марта – прим. «Бомбардира») состоялось судебное заседание. Мы поддерживали ранее заявленное ходатайство об экспертизе, которое было удовлетворено – по делу назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление отцовства.

Экспертиза пройдет в Санкт-Петербурге, футболист обязан приехать, несмотря на возникшие трудности с прямыми рейсами из Германии в Россию.

Сейчас ждем, когда вступит в силу определение на назначение экспертизы, и если не поступит никаких жалоб со стороны ответчика, то дело отправится в экспертное учреждение, откуда поступит вызов на конкретную дату», – заявил Дмитриев.

По мнению адвоката жительницы Казани, судья может посчитать игры за «Байер» и сборную Ирана уважительной причиной для неявки на экспертизу.

«Эксперт поставит дату, будут вызываться стороны, но если Азмун не явится один раз, другой, третий, то суд может принять решение в пользу истицы без проведения генетической экспертизы», – заявил юрист.

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Источник: «Петербургский дневник»
Германия. Бундеслига Байер Азмун Сердар
Комментарии (8)
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vladimir-7
1647425735
Не е.и где живёшь, не живи где е..шь.
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mihail200606
1647425947
Россия никак его не хочет отпускать))
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Давид59
1647427735
Одно неосторожное движение...И ты отец
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TOMSON
1647428441
Хз. Двояко конечно. С одной стороны своих детей нужно обеспечивать, с другой он явно будет не только этого ребёнка содержать. Какой-то предел по выплатам нужно вводить, тогда вот так и бегать не будут.
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raritet
1647429606
самая футбольная новость за последнюю неделю, а то все Чели-Абрамович-Абрамович-Челси....
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