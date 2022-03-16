Азмун приедет в Петербург на экспертизу для установления отцовства

Нападающий «Байера» Сердар Азмун приедет в Санкт-Петербург для проведения генетической экспертизы для установления отцовства.

Жительница Казани Алия пытается через суд доказать, что Азмун – отец ее дочери.

Признание отцовства через суд нужно для того, чтобы Азмуна обязали выплачивать алименты.

Игрок познакомился с Алией в 2018 году, играя за «Рубин». Ребенок родился в мае 2021 года.

«Сегодня (14 марта – прим. «Бомбардира») состоялось судебное заседание. Мы поддерживали ранее заявленное ходатайство об экспертизе, которое было удовлетворено – по делу назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление отцовства.

Экспертиза пройдет в Санкт-Петербурге, футболист обязан приехать, несмотря на возникшие трудности с прямыми рейсами из Германии в Россию.

Сейчас ждем, когда вступит в силу определение на назначение экспертизы, и если не поступит никаких жалоб со стороны ответчика, то дело отправится в экспертное учреждение, откуда поступит вызов на конкретную дату», – заявил Дмитриев.

По мнению адвоката жительницы Казани, судья может посчитать игры за «Байер» и сборную Ирана уважительной причиной для неявки на экспертизу.

«Эксперт поставит дату, будут вызываться стороны, но если Азмун не явится один раз, другой, третий, то суд может принять решение в пользу истицы без проведения генетической экспертизы», – заявил юрист.

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