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Азмун приедет в Петербург на экспертизу для установления отцовства

Нападающий «Байера» Сердар Азмун приедет в Санкт-Петербург для проведения генетической экспертизы для установления отцовства.

  • Жительница Казани Алия пытается через суд доказать, что Азмун – отец ее дочери.
  • Признание отцовства через суд нужно для того, чтобы Азмуна обязали выплачивать алименты.
  • Игрок познакомился с Алией в 2018 году, играя за «Рубин». Ребенок родился в мае 2021 года.

«Сегодня (14 марта – прим. «Бомбардира») состоялось судебное заседание. Мы поддерживали ранее заявленное ходатайство об экспертизе, которое было удовлетворено – по делу назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление отцовства.

Экспертиза пройдет в Санкт-Петербурге, футболист обязан приехать, несмотря на возникшие трудности с прямыми рейсами из Германии в Россию.

Сейчас ждем, когда вступит в силу определение на назначение экспертизы, и если не поступит никаких жалоб со стороны ответчика, то дело отправится в экспертное учреждение, откуда поступит вызов на конкретную дату», – заявил Дмитриев.

По мнению адвоката жительницы Казани, судья может посчитать игры за «Байер» и сборную Ирана уважительной причиной для неявки на экспертизу.

«Эксперт поставит дату, будут вызываться стороны, но если Азмун не явится один раз, другой, третий, то суд может принять решение в пользу истицы без проведения генетической экспертизы», – заявил юрист.

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Источник: «Петербургский дневник»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4976

    TOMSON 10 минут назад

    Хз. Двояко конечно. С одной стороны своих детей нужно обеспечивать, с другой он явно будет не только этого ребёнка содержать. Какой-то предел по выплатам нужно вводить, тогда вот так и бегать не будут.

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    Рейтинг: +5502

    Давид59 21 минуту назад

    Одно неосторожное движение...И ты отец

    0
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    Рейтинг: +7369

    mihail200606 51 минуту назад

    Россия никак его не хочет отпускать))

    0
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    Рейтинг: +24375

    vladimir-7 55 минут назад

    Не е.и где живёшь, не живи где е..шь.

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    Рейтинг: +1327

    Vitaga > vladimir-7 41 минуту назад

    угу надо делать как Дзюба) и на камеру)))

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