Фабиньо – об «Интере»: «Сильнейшая команда Италии последних 2-3 лет. Они играли лучше «Ливерпуля» в первом тайме»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался об «Интере» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Убежден, что «Интер» является сильнейшей командой Италии в последние 2-3 года. Миланцы показывают очень качественный футбол. В первом тайме первого поединка они играли лучше нас, зато мы действовали эффективнее.

Большая команда должна уметь побеждать в таких матчах, используя те немногие моменты, которые удалось создать», – сказал Фабиньо.

«Ливерпуль» победил «Интер» на выезде в первом матче – 2:0.

Команды встретятся в Англии сегодня.

Начало матча – в 23:00 мск.

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