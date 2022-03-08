Фабиньо – об «Интере»: «Сильнейшая команда Италии последних 2-3 лет. Они играли лучше «Ливерпуля» в первом тайме»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался об «Интере» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Убежден, что «Интер» является сильнейшей командой Италии в последние 2-3 года. Миланцы показывают очень качественный футбол. В первом тайме первого поединка они играли лучше нас, зато мы действовали эффективнее.

Большая команда должна уметь побеждать в таких матчах, используя те немногие моменты, которые удалось создать», – сказал Фабиньо.