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РПЛ. «Сочи» вырвал победу у «Ростова» благодаря голу Нобоа с пенальти на 92-й минуте

«Сочи» обыграл «Ростов» на выезде (1:0) в 20-м туре РПЛ.

На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Единственный гол на 92-й минуте с пенальти забил Кристиан Нобоа.

Благодаря этой победе «Сочи» обошел ЦСКА и вернулся на третье место в РПЛ.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Нобоа (с пенальти), 90+2.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелeхин, Осипенко, Фольмер (Лангович, 12), Глебов, Хашимото (Кнудсен, 83), Альмквист (Мельников, 71), Гигович, Полоз, Соу (Голенков, 84).

«Сочи»: Адамов, Терехов (Макарчук, 63), Заика, Юрганов, Прохин, Цаллагов, Дркушич, Бурмистров (Попов, 72), Ангбан (Юсупов, 46), Нобоа, Кассьерра (Мелкадзе, 72).

Предупреждения: Сильянов, 81; Мелехин, 82; Осипенко, 90+3 – Кассьерра, 13; Мелкадзе, 85; Песьяков, 90+8.

Календарь РПЛ

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Источник: Бомбаридр.ру

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Сегодня, 18:31
Комментарии5
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    Рейтинг: +1598

    nominum 1 минуту назад

    Пенальти чистый. Чего уж там..

    0
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    Рейтинг: +10

    Злой ростовец 5 минут назад

    А эта команда честно выигрывать не умеет! Одно слово - Ротенберг да и газпром тут же! Забодали! А почему выгнанный из футбола Казарцев опять сидит на ВАРе! А . господин глава судейского комитета!!!!????

    0
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    Рейтинг: +15900

    Persona_non_Grata 8 минут назад

    Где аларм со своими - " СТЫДНО " ??? - а ведь действительно стыдно за Сочи ...

    1
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    Рейтинг: +149

    Сделаны из Дерева 11 минут назад

    Стыдно за такое судейство и выскочек!
    Пенальти не было!!!
    Вытянули филиал)))

    4
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    Рейтинг: +51

    ЗаЖиМ 28 минут назад

    Вытянули репку...сочку...

    3
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