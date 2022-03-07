РПЛ. «Сочи» вырвал победу у «Ростова» благодаря голу Нобоа с пенальти на 92-й минуте

«Сочи» обыграл «Ростов» на выезде (1:0) в 20-м туре РПЛ.

На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Единственный гол на 92-й минуте с пенальти забил Кристиан Нобоа.

Благодаря этой победе «Сочи» обошел ЦСКА и вернулся на третье место в РПЛ.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Нобоа (с пенальти), 90+2.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелeхин, Осипенко, Фольмер (Лангович, 12), Глебов, Хашимото (Кнудсен, 83), Альмквист (Мельников, 71), Гигович, Полоз, Соу (Голенков, 84).

«Сочи»: Адамов, Терехов (Макарчук, 63), Заика, Юрганов, Прохин, Цаллагов, Дркушич, Бурмистров (Попов, 72), Ангбан (Юсупов, 46), Нобоа, Кассьерра (Мелкадзе, 72).

Предупреждения: Сильянов, 81; Мелехин, 82; Осипенко, 90+3 – Кассьерра, 13; Мелкадзе, 85; Песьяков, 90+8.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз