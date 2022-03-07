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  • РПЛ. «Сочи» вырвал победу у «Ростова» благодаря голу Нобоа с пенальти на 92-й минуте

РПЛ. «Сочи» вырвал победу у «Ростова» благодаря голу Нобоа с пенальти на 92-й минуте

7 марта 2022, 18:31
16

«Сочи» обыграл «Ростов» на выезде (1:0) в 20-м туре РПЛ.

На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Единственный гол на 92-й минуте с пенальти забил Кристиан Нобоа.

Благодаря этой победе «Сочи» обошел ЦСКА и вернулся на третье место в РПЛ.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Нобоа (с пенальти), 90+2.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелeхин, Осипенко, Фольмер (Лангович, 12), Глебов, Хашимото (Кнудсен, 83), Альмквист (Мельников, 71), Гигович, Полоз, Соу (Голенков, 84).

«Сочи»: Адамов, Терехов (Макарчук, 63), Заика, Юрганов, Прохин, Цаллагов, Дркушич, Бурмистров (Попов, 72), Ангбан (Юсупов, 46), Нобоа, Кассьерра (Мелкадзе, 72).

Предупреждения: Сильянов, 81; Мелехин, 82; Осипенко, 90+3 – Кассьерра, 13; Мелкадзе, 85; Песьяков, 90+8.

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Источник: Бомбаридр.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (16)
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ЗаЖиМ
1646667492
Вытянули репку...сочку...
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Persona_non_Grata
1646668676
Где аларм со своими - " СТЫДНО " ??? - а ведь действительно стыдно за Сочи ...
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Злой ростовец
1646668863
А эта команда честно выигрывать не умеет! Одно слово - Ротенберг да и газпром тут же! Забодали! А почему выгнанный из футбола Казарцев опять сидит на ВАРе! А . господин глава судейского комитета!!!!????
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nominum
1646669072
Пенальти чистый. Чего уж там..
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Марк Аврелий!
1646669991
Пендаль вовремя получился, иначе они бы еще полчаса играли, до пенальти в ворота Ростова
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ySS
1646672321
Осипенко подарил 2 очка курортным. С..и ничего не вырывали)
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pele1981
1646674767
Три очка не пахнут)))
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portero
1646674832
Сочи с победой. Ничейка плоха для обеих команд... Ростову удачи в следующих играх.
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zigbert
1646677937
Обидно проигрывать такой матч, когда игра была равной и времени чтобы отыграться уже не осталось. Сочи с победой.
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sobaka120982
1646683634
Коменты удаляют модераторы
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