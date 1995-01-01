Матч «Ростов» – «Сочи» не будет перенесен. Игра состоится 7 марта

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что домашний матч 20-го тура РПЛ с «Сочи» пройдeт в соответствии с расписанием.

Игра состоится 7 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Ранее из-за приостановки работы аэропорта в Ростове-на-Дону был перенесен матч 19-го тура «Ростов» – «Крылья Советов», который должен был состояться 27 февраля.

«Ростов» идет на 14-м месте в РПЛ.

«Сочи» – 3-й.

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