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    Матч «Ростов» – «Сочи» не будет перенесен. Игра состоится 7 марта

    Пресс-служба «Ростова» сообщила, что домашний матч 20-го тура РПЛ с «Сочи» пройдeт в соответствии с расписанием.

    Игра состоится 7 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Ранее из-за приостановки работы аэропорта в Ростове-на-Дону был перенесен матч 19-го тура «Ростов»«Крылья Советов», который должен был состояться 27 февраля.

    • «Ростов» идет на 14-м месте в РПЛ.
    • «Сочи» – 3-й.

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    Источник: сайт «Ростова»

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