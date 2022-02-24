РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

РПЛ опубликовала заявление о проведении матчей 19-го тура.

«Российская Премьер-лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены.

Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно», – говорится в официальном заявлении.