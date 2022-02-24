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    РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

    РПЛ опубликовала заявление о проведении матчей 19-го тура.

    «Российская Премьер-лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

    Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены.

    Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно», – говорится в официальном заявлении.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2022 23:25
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