РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

РПЛ опубликовала заявление о проведении матчей 19-го тура.
«Российская Премьер-лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.
Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены.
Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно», – говорится в официальном заявлении.
- В другие даты состоятся игры «Ростов» – «Крылья Советов» и «Краснодар» – «Локомотив».
- Обе встречи были запланированы на 27 февраля.
Источник: «Бомбардир»