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Полоз и Глебов – в старте «Ростова» на матч с «Сочи». Нобоа и Цаллагов выйдут у гостей

«Ростов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелeхин, Осипенко, Фольмер, Глебов, Хашимото, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Цаллагов, Дркушич, Бурмистров, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

  • Матч в Ростове-на-Дону начнется в 16:30 мск.
  • «Сочи» идет 4-м в РПЛ.
  • «Ростов» занимает 14-е место.

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Источник: сайт РПЛ

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