«Ростов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелeхин, Осипенко, Фольмер, Глебов, Хашимото, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Цаллагов, Дркушич, Бурмистров, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.
- Матч в Ростове-на-Дону начнется в 16:30 мск.
- «Сочи» идет 4-м в РПЛ.
- «Ростов» занимает 14-е место.
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