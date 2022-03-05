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«Сочи» на поезде отправился на матч с «Ростовом»

«Сочи» выехал на матч 20-го тура РПЛ против «Ростова» на поезде. Пресс-служба показала кадры оттуда.

Добраться до Ростова-на-Дону на самолете нельзя из-за закрытого аэропорта (решение Росавиации).

  • Матч состоится 7 марта.
  • «Сочи» в случае победы поднимается на 3-е место.
  • «Ростов» идет в зоне переходных игр.

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Источник: твиттер «Сочи»

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05.03.2022 22:54
Комментарии5
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    Рейтинг: +565

    I'll be back 23 минуты назад

    Сколько РЖД (Коломотиву) за проезд на поезде заплатили?

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    Рейтинг: +14871

    Hektor 84 55 минут назад

    Та куля тут ехать? Сочи и Ростов рядом.

    0
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    Рейтинг: +509

    RUSARM 57 минут назад

    Давно пора ездить на поездах,не баре,тем более не далеко!!

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    Рейтинг: +871

    qawzsexdr 1 час назад

    Курточку взяли с собой?
    А в принципе почему бы и нет, намного комфортнее чем на автобусе

    2
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    Рейтинг: +509

    RUSARM > qawzsexdr 56 минут назад

    На автобусе с Сочи не кайф ехать по серпантинам,на поезде с комфортом!!

    0
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