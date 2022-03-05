«Сочи» на поезде отправился на матч с «Ростовом»

Сколько РЖД (Коломотиву) за проезд на поезде заплатили?
«Сочи» выехал на матч 20-го тура РПЛ против «Ростова» на поезде. Пресс-служба показала кадры оттуда.
Добраться до Ростова-на-Дону на самолете нельзя из-за закрытого аэропорта (решение Росавиации).
- Матч состоится 7 марта.
- «Сочи» в случае победы поднимается на 3-е место.
- «Ростов» идет в зоне переходных игр.
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