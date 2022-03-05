Березуцкий: «Не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут Чалову на пользу»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об игроках, которых клуб зимой отдал в аренду.
– Несколько армейских футболистов зимой ушли в аренду. Это Федор Чалов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен и Кристиян Бистрович.
– Речь об игроках, не получавших достаточно практики в первой части сезона. В таком случае лучше всего сменить обстановку, пусть и на время.
Тот же Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут ему на пользу.
Вы абсолютно верно отметили, что все игроки ушли в аренду, и впоследствии вполне могут к нам вернуться.
- «Базель» арендовал Чалова у ЦСКА до конца сезона без права выкупа.
- Российский форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
Источник: сайт ЦСКА