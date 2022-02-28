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Воспитанник «Зенита» Гасилин приостановил карьеру в 25 лет

28 февраля 2022, 20:30

Нападающий «Ленинградца» Алексей Гасилин объявил о решении сделать паузу в профессиональной карьере.

«С самого раннего детства я жил лишь футболом. Было очень непросто, но своей цели я добился! Мой девиз по жизни: «Через тернии к звeздам!».

Я заиграл в футбол на высшем уровне! Стал чемпионом Европы U-17, играл в Европе и РПЛ. И казалось, что путь к звeздам уже почти достигнут, как начались тернии.

Очень серьезная травма, операция, длительное восстановление. И за одной травмой следуют другие. Это очень сложно эмоционально, когда приходится сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперeд, но вперeд снова шагнуть не получается!

Много чего не сложилось не по спортивным принципам, но сейчас не об этом! Я принял очень тяжeлое для себя решение! Я приостанавливаю свою профессиональную карьеру...

Вы не представляете, как сложно на такое пойти, когда я жил только футболом всю свою осознанную жизнь! Но я понимаю, что здоровье позволило бы поиграть ещe пару лет, и я пришeл бы в ту же точку, где стою сейчас.

Настало время задуматься о самом главном вопросе, волнующем всех футболистов: «А что же после футбола?». Нужно как-то жить! Зарабатывать деньги! Кормить семью и найти себя заново!

И вы не думайте, что это конец! Это новое начало! И я открываю новую футбольную главу в своей жизни! Какую? Скоро узнаете!

Хочу поблагодарить каждого, кто был со мной на моем футбольном пути: команды, тренеры, игроки, персонал, друзья и семья. Я очень благодарен вам, я иду дальше», – написал 25-летний футболист в инстаграме.

  • Гасилин – воспитанник «Зенита».
  • В Европе играл за дубль «Шальке», «Академику де Визеу» и кипрский «Эрмис».
  • С юношеской сборной России форвард выигрывал Евро в 2013 году.

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Источник: инстаграм Алексея Гасилина
Россия. Премьер-лига Зенит Ленинградец Гасилин Алексей
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