Щесны: «Я и мои партнеры по сборной Польши решили не играть с Россией. Надеюсь, ее отстранят от чемпионата мира»

Почему для поступления по закону нужна смелость?! И так во всем - нарушается закон на Олимпиадах, в других соревнованиях... А почему? Потому что Россия молчит и терпит! Почему не возбуждены уголовные дела в отношении функционеров МОК? Других федераций международных? - правовые основания есть!
Вратарь сборной Польши Войцех Щесны сообщил, что не будет играть с Россией в стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Он призвал отстранить россиян от турнира.
«Я и мои товарищи решили не играть с Россией. Если нам засчитают техническое поражение, мы примем это решение с высоко поднятыми головами. Мы поступаем правильно.
Надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли ФИФА смелости», – сказал Щесны.
- Швеция, Польша (включая президента) отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
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