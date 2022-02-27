Щесны: «Я и мои партнеры по сборной Польши решили не играть с Россией. Надеюсь, ее отстранят от чемпионата мира»

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны сообщил, что не будет играть с Россией в стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Он призвал отстранить россиян от турнира.
«Я и мои товарищи решили не играть с Россией. Если нам засчитают техническое поражение, мы примем это решение с высоко поднятыми головами. Мы поступаем правильно.
Надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли ФИФА смелости», – сказал Щесны.
- Швеция, Польша (включая президента) отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
Источник: Calciomercato