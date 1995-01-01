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    Щесны: «Я и мои партнеры по сборной Польши решили не играть с Россией. Надеюсь, ее отстранят от чемпионата мира»

    Вратарь сборной Польши Войцех Щесны сообщил, что не будет играть с Россией в стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Он призвал отстранить россиян от турнира.

    «Я и мои товарищи решили не играть с Россией. Если нам засчитают техническое поражение, мы примем это решение с высоко поднятыми головами. Мы поступаем правильно.

    Надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли ФИФА смелости», – сказал Щесны.

    • Швеция, Польша (включая президента) отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
    • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
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    Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14348

      житель СПб 2 часа назад

      Почему для поступления по закону нужна смелость?! И так во всем - нарушается закон на Олимпиадах, в других соревнованиях... А почему? Потому что Россия молчит и терпит! Почему не возбуждены уголовные дела в отношении функционеров МОК? Других федераций международных? - правовые основания есть!

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      Рейтинг: +2488

      petrucho-spb 3 часа назад

      ЛИЗОЖОП.

      0
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      Рейтинг: +464

      v.v.navashinsky 3 часа назад

      Откат хороший наверное получили от США и ЕС,продажные Поляки,Шведы и Чехи!!!Земля круглая,вам еще все вернется.

      3
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      Рейтинг: +2368

      Ruryu 3 часа назад

      А вообще,спорт вне политики.. интересно,а хватит смелости у твоих земляков и тебя посмотреть правде в глаза??

      2
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      Рейтинг: +917

      Artemka444 4 часа назад

      С высокой поднятой ж.. если только!!!!

      2
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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 5 часов назад

      Вам бы только не забыть вылизать очко Америке. Сами уже рот открыли на свои бывшие земли , а на Россию гавкать продолжаете. Я посмотрю как вы начнете резать бандеровцев после присоединения Львовской области к Польше.

      3
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      Рейтинг: +42

      Elektronua > Январь 59 3 часа назад

      дядя, ты дурак?

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