ФИФА – о желании Польши перенести матч с Россией: «Мы следим за ситуацией»

ФИФА прокомментировала информацию о возможном переносе матча Россия – Польша из Москвы.
Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что хочет добиться проведения игры на нейтральном поле из-за признания ДНР и ЛНР Россией.
«ФИФА следит за ситуацией», – сообщили в пресс-службе.
- Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
- Место проведения – стадион «Динамо».
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Источник: «Р-Спорт»