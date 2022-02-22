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    ФИФА – о желании Польши перенести матч с Россией: «Мы следим за ситуацией»

    ФИФА прокомментировала информацию о возможном переносе матча Россия – Польша из Москвы.

    Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что хочет добиться проведения игры на нейтральном поле из-за признания ДНР и ЛНР Россией.

    «ФИФА следит за ситуацией», – сообщили в пресс-службе.

    • Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
    • Место проведения – стадион «Динамо».

    Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией

    Мостовой – о возможном переносе матча Россия – Польша: «Пытаются зацепиться за последние шансы»

    Источник: «Р-Спорт»

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    22.02.2022 22:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 23 февраля 2022, 00:04

      Ха-ха. Питорские поляки в своем репертуаре, воспользоваться ситуацией которая их вообще не касается. Давайте сразу вдевятером выйдем, нейтральное поле то как то мелко.

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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 23 февраля 2022, 00:00

      А ситуация из за океана пока не дало распоряжение

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