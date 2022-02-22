ФИФА – о желании Польши перенести матч с Россией: «Мы следим за ситуацией»

ФИФА прокомментировала информацию о возможном переносе матча Россия – Польша из Москвы.

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что хочет добиться проведения игры на нейтральном поле из-за признания ДНР и ЛНР Россией.

«ФИФА следит за ситуацией», – сообщили в пресс-службе.

Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.

Место проведения – стадион «Динамо».

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