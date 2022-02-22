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  • Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией

Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией

22 февраля 2022, 14:38
50

Польша не хочет играть с Россией в Москве из-за российско-украинского конфликта.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук сказал, что хочет добиться проведения игры на нейтральном поле. Польский футбольный союз напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча.

  • Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
  • Место проведения – стадион «Динамо».

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

Источник: Sport.pl
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Россия
Комментарии (50)
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Fusballer
1645530392
Пусть идут набуй пшеки. Надеюсь, УЕФА не прогнётся.
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portero
1645530960
Все средства хороши...
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R_a_i_n
1645531668
Предлагаю пшекам засчитать техническое поражение. Но здаётся перенесут матч куда нибудь. Теперь все решения будут не в нашу пользу.
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Dominator777
1645531790
Не хочет играть в Москве? Пусть не играет, тогда техническое поражение 0:3, России это выгодно! Пшеки всегда были подстилкой во всей Европе, в том числе и в СССР и России, а тут ********** стали! Пошли в 3,14зду!
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Snek
1645533734
Так пусть не играют, 3:0 и второй матч пусть отыгрываются. Зато гордые. Ну а вообще могут, конечно, и перенести, у нас же футбол вне политики, точнее не так, у нас футбол вне политики, когда интересы этой политики не касаются определённых государств.
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Красногорск_Фан
1645534194
В Англии Ирландцы бунтуют столетиями, В Испании Каталония, В Боснии этнические сербы, Турция захватила часть Кипра, Израиль перестреливается с Палестиной. И так далее. Список длинный. А переносов требуют одни Поляки. И кто они после этого
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serglider
1645534328
Да, было дело когда сборная СССР по футболу не захотела играть в Чили после их путча - влепили нам тогда баранку и мы пролетели мимо ЧМ... А тут Польша каким боком к хохлам? Понятно, что под шумок хотят нас лишить преимущества своего поля, теперь приходится гадать купится на это международная федерация футбола или нет...
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DOCTOR PENALTY
1645535722
Как были проститутками, так и остались! Жаль, что Левандовский поляк.
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moskowcity-petrv
1645538419
Надеюсь Россия обыграет этих терпил
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sobaka120982
1645538553
Я что то не понял а что так можно было???) вот мне не нравиться что Польша не хорошо общается с Германией и что я могу просить уефа о переносе матча условно с Польши в Словению
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