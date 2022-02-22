Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией

Польша не хочет играть с Россией в Москве из-за российско-украинского конфликта.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук сказал, что хочет добиться проведения игры на нейтральном поле. Польский футбольный союз напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча.

Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.

Место проведения – стадион «Динамо».

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