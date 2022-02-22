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    Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией

    Польша не хочет играть с Россией в Москве из-за российско-украинского конфликта.

    Министр спорта Польши Камиль Бортничук сказал, что хочет добиться проведения игры на нейтральном поле. Польский футбольный союз напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча.

    • Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
    • Место проведения – стадион «Динамо».

    УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

    Источник: Sport.pl

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    22.02.2022 14:38
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 11:49

      Та пишите хоть на деревню дедушке!

      3
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 22 февраля 2022, 17:50

      Не хочет Польша играть, техническое поражение ей...Мало ли кто что хочет , есть правила и регламент...

      4
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      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > matvei_72 24 февраля 2022, 22:07

      Клали они на правила и регламент, англосаксы их поддержат, а ФИФА и УЕФА прогнутся. Как вариант - судится и тянуть за уши прецендент с матчем Чили - СССР, если решение будет не в нашу пользу, можно утверждать, что независимость европейских судов - фикция! Они политизированы, ангажированы и полностью контролируются мировой и европейской политической элитой, в первую очередь англосаксами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 22 февраля 2022, 17:34

      Выпускайте Кракенчесова))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14466

      playsh 22 февраля 2022, 17:17

      Шляхта польская испокон веков ведёт себя по отношению к России,как проститутка.И сейчас забыли,кто освобождал их Освенцим и Бжезинку,кто не дал
      поднять на воздух красавец Краков...

      4
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 22 февраля 2022, 17:15

      Щас еще найдут допинг у половины сборной.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14466

      playsh > R_a_i_n 22 февраля 2022, 17:24

      К сожалению,вся Европа пляшет под америкосов и НАТО,все решения,
      как пить дать,будут приниматься не в пользу России.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > playsh 24 февраля 2022, 20:44

      однозначно так и будет....не первый же раз уже

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > "supermax" 24 февраля 2022, 21:36

      Вот именно для того, чтобы все было не так однозначно, сегодня в 5.30 и началось. Украина только повод. чтобы заставить их уважать Россию.

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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > sochi-2013 24 февраля 2022, 21:47

      от того что гибнут люди мне очень горько....но соглашусь с тобой...гейропейские толерасты попутали все берега

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > "supermax" 25 февраля 2022, 09:21

      Люди перестануть гибнуть, и "Украин" им больше не позволим создаватью. Казахстан тому подтверждение.

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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > sochi-2013 25 февраля 2022, 10:00

      меня больше всего удивляет двуличность всей европы....вот прикинь...оказывается, что сейчас люди гибнут....а когда бомбили Донбасс никто не пострадал получается....8 лет их к миру призывали...8!!

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > "supermax" 25 февраля 2022, 11:47

      Нечему тут удивлятся. Для них ни мы, ни украинцы не люди, а средства для достижения своих целей.
      Не хотят считать нас равными, пусть боятся!
      Хотя их итак пугает Россия своими размерами и непонятной для них готовности к самопожертвованию нашего народа.

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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > sochi-2013 25 февраля 2022, 12:10

      истину говоришь! если бы хотели мира, давно бы задавили Украину и принудили ее сложить оружие, признав Донбасс....а пока все молчат про жертвы среди мирного населения Донбасса и уже совсем забили, что были такие минские соглашения

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 22 февраля 2022, 17:02

      Я что то не понял а что так можно было???) вот мне не нравиться что Польша не хорошо общается с Германией и что я могу просить уефа о переносе матча условно с Польши в Словению

      7
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > sobaka120982 22 февраля 2022, 17:11

      ну эт смотря кому. Если нашим ,то низя. Если ихнем, то можно. Надо понимать.

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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 22 февраля 2022, 17:00

      Надеюсь Россия обыграет этих терпил

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 22 февраля 2022, 16:44

      По барабану.

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      Рейтинг: +6910

      Semenycch 22 февраля 2022, 16:33

      УЕФА и ФИФА нужно засчитать техническое поражение Польше.

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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2022, 16:15

      Как были проститутками, так и остались! Жаль, что Левандовский поляк.

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