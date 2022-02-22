УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон, сообщают The Mirror и Daily Star.
По информации источников, УЕФА может сменить место проведения финала турнира из-за нарастающего конфликта с России с Украиной на фоне признания независимости ДНР и ЛНР.
Основным альтернативным местом проведения финала ЛЧ является лондонский стадион «Уэмбли». Проведение матча может обойтись в 70 миллионов евро.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
- «Челси» – действующий победитель турнира.
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Источник: The Mirror