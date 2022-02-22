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  • УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

22 февраля 2022, 09:45
26

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон, сообщают The Mirror и Daily Star.

По информации источников, УЕФА может сменить место проведения финала турнира из-за нарастающего конфликта с России с Украиной на фоне признания независимости ДНР и ЛНР.

Основным альтернативным местом проведения финала ЛЧ является лондонский стадион «Уэмбли». Проведение матча может обойтись в 70 миллионов евро.

  • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
  • «Челси» – действующий победитель турнира.

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Источник: The Mirror
Лига чемпионов Россия Украина
Комментарии (26)
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alp
1645512419
То есть, спорт, таки, это тоже политика?
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inzek
1645512603
ни Испания, ни Германия, ни Франция...именно Англия! даже язык не повернется сказать, что данное решение политизировано)))
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paracetamol
1645512724
Да ну и кер с им. Меньше коронавирусных в Питер приедут, нахр они нужны! Да и газон лишний раз не потопчут, тоже экономия.
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SPACE TRUCKIN
1645514010
наверное это только начало....
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Karpathian
1645514279
спорт вне политики ахахахахахаха
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pele1981
1645515135
А спонсорские деньги, выделяемые Газпромом на проведение ЛЧ, они тоже вернут?)))
Ответить
Из Твери Леха
1645517680
Быстренько признать их независимость, а потом уже признать зависимость, включив их в состав РФ))
Ответить
Avengеr
1645519150
В Киев надо перенести, а лучше в Приштину.
Ответить
BRO_football
1645519606
Футбол вне политики, ага. Всё-таки Чеферин всегда старался придерживаться этого принципа. Так что данная новость не более чем провокация со стороны британских СМИ, которые наравне с США нагнетали обстановку вокруг Донбасса, выпуская фейковые новости о нападении России и карты с боевыми действиями. Так что веры им никакой!!!
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ALEX ML
1645520893
Посейдон им в путь, особенно всем англопиндосам
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