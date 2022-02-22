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    УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

    Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон, сообщают The Mirror и Daily Star.

    По информации источников, УЕФА может сменить место проведения финала турнира из-за нарастающего конфликта с России с Украиной на фоне признания независимости ДНР и ЛНР.

    Основным альтернативным местом проведения финала ЛЧ является лондонский стадион «Уэмбли». Проведение матча может обойтись в 70 миллионов евро.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

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    Источник: The Mirror

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    22.02.2022 09:45
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    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 01:47

      А им не пох кого мы там признаем или не признаем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 февраля 2022, 12:08

      Посейдон им в путь, особенно всем англопиндосам

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      vadikrew 22 февраля 2022, 12:00

      А как же "спорт вне политики"?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 22 февраля 2022, 11:46

      Полностью поддерживаю УЕФА. И запретить вообще на международных соревнованиях выступать, пусть рпл - говночемпионат во дворе гоняют, а главным сделать кубок деда путака.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > rash1959 22 февраля 2022, 12:07

      Сходи к врачу срочно

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      vadikrew > rash1959 23 февраля 2022, 00:33

      А че ж ты не на украинском домене сидишь, а на российском, и читаешь новости про россию?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 февраля 2022, 11:46

      Футбол вне политики, ага. Всё-таки Чеферин всегда старался придерживаться этого принципа. Так что данная новость не более чем провокация со стороны британских СМИ, которые наравне с США нагнетали обстановку вокруг Донбасса, выпуская фейковые новости о нападении России и карты с боевыми действиями.
      Так что веры им никакой!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 февраля 2022, 11:40

      Если отменят: тогда в Российской премьер лиге будут играть "Таврия", "Заря" и "Шахтер".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 февраля 2022, 11:45

      Это почему же?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      I'll be back 22 февраля 2022, 11:39

      В Киев надо перенести, а лучше в Приштину.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 22 февраля 2022, 11:19

      На радость дебилам подкинули протухшую косточку, обгладывайте.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 22 февраля 2022, 11:14

      Быстренько признать их независимость, а потом уже признать зависимость, включив их в состав РФ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 > Из Твери Леха 22 февраля 2022, 11:48

      ... и чтобы ты кормил всю эту свору, а они взамен всё твоё бухло вылакают.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 22 февраля 2022, 11:06

      Все правильно сделает... спасибо вовочке, вся экономика нахрен рухнула

      3
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