УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон, сообщают The Mirror и Daily Star.

По информации источников, УЕФА может сменить место проведения финала турнира из-за нарастающего конфликта с России с Украиной на фоне признания независимости ДНР и ЛНР.

Основным альтернативным местом проведения финала ЛЧ является лондонский стадион «Уэмбли». Проведение матча может обойтись в 70 миллионов евро.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.

«Челси» – действующий победитель турнира.

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