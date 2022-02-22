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  • Мостовой – о возможном переносе матча Россия – Польша: «Пытаются зацепиться за последние шансы»

Мостовой – о возможном переносе матча Россия – Польша: «Пытаются зацепиться за последние шансы»

22 февраля 2022, 17:56
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переносе матча за выход на ЧМ-2022 с Польшей из Москвы.

«Вряд ли это им удастся, в Москве ничего такого не происходит. Почему надо переносить матч? Это решение ничем не обосновано. Скорее всего, это не самое лучшее отношение к России, мы знаем, что многие страны против нас настроены.

Может, пытаются зацепиться за последние шансы, думают, что в УЕФА кто-нибудь нажмет на газ. Матчи же ответственные, поэтому и цепляются за все, никакой логики в переносе нет», – сказал Мостовой.

  • Ранее Министр Польши сказал, что напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией из-за российско-украинского конфликта.
  • Игра должна пройти 24 марта на стадионе «Динамо».

Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией

РФС – о возможном переносе матча Россия – Польша: «Решать будет ФИФА»

Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»

Источник: «Р-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Мостовой Александр
Комментарии (2)
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serglider
1645730662
Логика одна - насолить России, сделать ее страной-изгоем, заставить сменить политический курс, подчинить мировой элите...
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