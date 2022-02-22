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    Мостовой – о возможном переносе матча Россия – Польша: «Пытаются зацепиться за последние шансы»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переносе матча за выход на ЧМ-2022 с Польшей из Москвы.

    «Вряд ли это им удастся, в Москве ничего такого не происходит. Почему надо переносить матч? Это решение ничем не обосновано. Скорее всего, это не самое лучшее отношение к России, мы знаем, что многие страны против нас настроены.

    Может, пытаются зацепиться за последние шансы, думают, что в УЕФА кто-нибудь нажмет на газ. Матчи же ответственные, поэтому и цепляются за все, никакой логики в переносе нет», – сказал Мостовой.

    • Ранее Министр Польши сказал, что напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией из-за российско-украинского конфликта.
    • Игра должна пройти 24 марта на стадионе «Динамо».

    Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией

    РФС – о возможном переносе матча Россия – Польша: «Решать будет ФИФА»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    22.02.2022 17:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2389

      serglider 24 февраля 2022, 22:24

      Логика одна - насолить России, сделать ее страной-изгоем, заставить сменить политический курс, подчинить мировой элите...

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      Рейтинг: +658

      RUSARM > serglider 26 февраля 2022, 13:21

      хрен им на воротник,давить все и вся!!!

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