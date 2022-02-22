Мостовой – о возможном переносе матча Россия – Польша: «Пытаются зацепиться за последние шансы»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переносе матча за выход на ЧМ-2022 с Польшей из Москвы.

«Вряд ли это им удастся, в Москве ничего такого не происходит. Почему надо переносить матч? Это решение ничем не обосновано. Скорее всего, это не самое лучшее отношение к России, мы знаем, что многие страны против нас настроены.

Может, пытаются зацепиться за последние шансы, думают, что в УЕФА кто-нибудь нажмет на газ. Матчи же ответственные, поэтому и цепляются за все, никакой логики в переносе нет», – сказал Мостовой.

Ранее Министр Польши сказал, что напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией из-за российско-украинского конфликта.

Игра должна пройти 24 марта на стадионе «Динамо».

Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией

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