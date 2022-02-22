РФС – о возможном переносе матча Россия – Польша: «Решать будет ФИФА»

Чем отличаются дебилы от здравомыслящих людей? Дебилы тупо следуют не легитимным решениям! Был утвержден регламент, он выполнен по правилам, какого рожна его сейчас хотят менять? Не хрен идти на поводу ФИФА! В случае принятия решения не в нашу пользу - судится, однозначно! При чем по полной программе с апелляциями до посинения! Пусть им аукнется наша "баранка" в матче Чили - СССР... Тогда расстрелы на стадионе, не стали причиной переноса игры, а сейчас боевые действия, на территории другого государства станут препятствием проведению матчей?
Член технического комитета РФС Александр Мирзоян прокомментировал заявление министра спорта Польши. Ранее он сказал, что Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией из-за российско-украинского конфликта.
«В Польше заявили – это их видение и право. Решать будет ФИФА. Есть люди, которые решают эту ситуацию. Будет так, как они примут. Не понимаю только, что случилось с Польшей.
Истерия? Она уже сколько идет. Постоянно истерия. Может, им нравится подобный образ жизни – быть истериками. В любом случае есть проводящая организация. Люди там разумные. У нас все спокойно, мы готовимся проводить матч», – сказал Мирзоян.
Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией