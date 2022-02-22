РФС – о возможном переносе матча Россия – Польша: «Решать будет ФИФА»

Член технического комитета РФС Александр Мирзоян прокомментировал заявление министра спорта Польши. Ранее он сказал, что Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией из-за российско-украинского конфликта.

«В Польше заявили – это их видение и право. Решать будет ФИФА. Есть люди, которые решают эту ситуацию. Будет так, как они примут. Не понимаю только, что случилось с Польшей.

Истерия? Она уже сколько идет. Постоянно истерия. Может, им нравится подобный образ жизни – быть истериками. В любом случае есть проводящая организация. Люди там разумные. У нас все спокойно, мы готовимся проводить матч», – сказал Мирзоян.

Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией