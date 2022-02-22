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    Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что на территории России не должны проводиться футбольные турниры. Причина – признание независимости ДНР и ЛНР Россией.

    «Россия все более изолирована, у нее статус изгоя. Нет никаких шансов, что там будут проводиться футбольные турниры», – сказал Джонсон.

    УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

    Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией

    Великобритания ввела санкции в отношении Ротенберга и спонсора ЦСКА

    Источник: твиттер Роба Харриса

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    22.02.2022 17:03
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 11:57

      Надо быть полным идиотом чтоб так считать))) смешной утырок с идиотской прической.

      0
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 23 февраля 2022, 11:50

      Если клубы европы боятся играть в России то не беда пусть не играют, снимаются с соревнования
      А финал ЛЧ Зенит - Динамо М будет в самый раз))

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 23 февраля 2022, 08:30

      этот тип накопил на расческу?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 22 февраля 2022, 22:09

      Мы изолированы только в воображении этого психопата и ему подобных.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 февраля 2022, 18:48

      А футбол здесь при чём?!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1956

      Олег1204 > petrucho-spb 22 февраля 2022, 19:24

      футбол не в политеке потому что.

      0
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > стоп кран 22 февраля 2022, 22:09

      Это ты изгой и тебе подобные.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > стоп кран 23 февраля 2022, 11:02

      Посмотрим как ты через год запоешь

      3
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 февраля 2022, 18:47

      Эти п_идоры западные в 1930-е сначала сдали Австрию, Судеты нацистам. Потом ту же Польшу отдали на растерзание. Двуличные твари. Великобриташки вообще должны на коленях вечность стоять на коленях за все злодеяния перед народами мира. Америкосы по всему миру лезли и лезут, даже там, где исторически их никогда не было. А вопрос России и Украины - глубоко исторический. Могут и сами решить.

      5
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Fusballer 22 февраля 2022, 21:12

      Разбираться надо было когда Майдан был, при Януковиче, вводить российские войска как в Казахстан ввели... Зассали... Теперь когда туда англосаксы влезли, нужно по примеру Афганистана сколачивать партизанское движение по освобождению Украины от бандеровцев... Но кадров таких уже нет, кругом сплошь эффективно-дефективные менеджеры и соски в погонах, способные только бабки по карманам тырить...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 > Fusballer 23 февраля 2022, 11:47

      Начнем с того что американцев тоесть сша исторически самих раньше не было, государство поразит на теле всего мира

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 22 февраля 2022, 18:33

      Если Путин (даже скорее Си) не дрогнет, то через год мы будем вводить санкции.
      Жаль только, что русские очень добрые и не злопамятные!

      7
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан > sochi-2013 22 февраля 2022, 18:46

      Си, си. Китай США свое фи еще выразит. Хотя то что в мире происходит "на самом деле" по телевизору не всегда показывают. Например у Китая с Вьетнамом терки в южно-китайском море последние годы. С использованием боевых кораблей. Но так как это всем до фени то в новостях не показывается. Тем временем Китайцы гнут в регионе свою линию.

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > стоп кран 22 февраля 2022, 19:59

      $30,012 трлн. Это рекордный показатель американского госдолга за все время его существования.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > стоп кран 22 февраля 2022, 20:27

      Сопля, иди чмокай кран у пиндосов. Если тупой, то не лезь куда тебе не следует.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > стоп кран 22 февраля 2022, 21:22

      Что бы что-то развить, нужно для начала туда вложить! А у нас идет ограбление страны, когда природные ресурсы фугуют направо и налево, но деньги от продажи обратно в Россию не идут! Достаточно вспомнить, когда нефть была под 100 баксов за баррель и на Россию обрушился долларовый дождь. Что делали наши рулевые? Раздавали финансировали фейковые проекты, типа нанотехнологий, смартфонов, квантовых телефонов и т.д., раздавали невозвратные кредиты странам безнадежным должникам и вкладывали бабки в американские долговые бумаги)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > стоп кран 22 февраля 2022, 22:10

      Чмо хохлятское, сгинь в своей шумерии.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > стоп кран 23 февраля 2022, 12:58

      ЧМОшник, ты по утрам сосешь или лижешь?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > стоп кран 23 февраля 2022, 13:06

      Петушок, ты вообще откуда?

      3
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 22 февраля 2022, 18:11

      вполне возможный вариант...российские клубы особой роли в еврокубках не играют и поступлений больших в копилку УЕФА не приносят - политики надавят - так и будет...((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > SPACE TRUCKIN 22 февраля 2022, 21:27

      А чё клубы? Захотят англосаксы, продавят и сделают так, что Россия будет огорожена как Северная Корея, не то что клубы, сборные всех видов спорта и спортсмены ни куда, на соревнования выехать не смогут и к нам никто не приедет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > serglider 22 февраля 2022, 23:01

      это да - не только футбол но и остальной спорт МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ...

      0
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 22 февраля 2022, 18:05

      Причесаться не в состоянии. А других жить учит. Что касается статусов то от Джонсона и Джонсона и в самом деле лучше изолироваться.

      4
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 22 февраля 2022, 18:01

      Пошел нахер, придурок) Перед нашими ресурсами вы все изгои)

      6
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > zarsm 22 февраля 2022, 23:58

      " Нашими ресурсами " ??? - ты всерьез считаешь их НАШИМИ ??(((

      2
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      Рейтинг: +3414

      AZ > Persona_non_Grata 23 февраля 2022, 08:32

      это ресурсы трутней из думы

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