Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что на территории России не должны проводиться футбольные турниры. Причина – признание независимости ДНР и ЛНР Россией.

«Россия все более изолирована, у нее статус изгоя. Нет никаких шансов, что там будут проводиться футбольные турниры», – сказал Джонсон.

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