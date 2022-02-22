Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»

Надо быть полным идиотом чтоб так считать))) смешной утырок с идиотской прической.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что на территории России не должны проводиться футбольные турниры. Причина – признание независимости ДНР и ЛНР Россией.
«Россия все более изолирована, у нее статус изгоя. Нет никаких шансов, что там будут проводиться футбольные турниры», – сказал Джонсон.
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией
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