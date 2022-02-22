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  • Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»

Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»

22 февраля 2022, 17:03
44

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что на территории России не должны проводиться футбольные турниры. Причина – признание независимости ДНР и ЛНР Россией.

«Россия все более изолирована, у нее статус изгоя. Нет никаких шансов, что там будут проводиться футбольные турниры», – сказал Джонсон.

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Источник: твиттер Роба Харриса
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (44)
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R_a_i_n
1645538796
Это все ожидаемо. Нужно уже смириться и привыкать к такому отношению. Вангую, нас скоро исключат из Евро кубков.
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alex1951
1645539261
Товарищ Жонсон,когда отмоетесь,после своей блудливой вечеринки ,,коронной,, тогда и поговорим,а щас мы вас понимаем .....удар так сказать отвести....
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Азбука
1645540380
Видать скоро попрут из премьеров Бориску. Местечко подыскивает, где бы футболом порулить.
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Plyash
1645540669
Заткнись,Джонсон,ты придурок - мы ещё не забыли,как вы в 1942г пересрали и бросили наш караван PQ-17 на съедение нацистским субмаринам.Иди застрелись,скотина.
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alp
1645541508
где то я это уже слышал? изгой, никаких чемпов ?? ах да, в 2014!! ну ну
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zarsm
1645542117
Пошел нахер, придурок) Перед нашими ресурсами вы все изгои)
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Красногорск_Фан
1645542350
Причесаться не в состоянии. А других жить учит. Что касается статусов то от Джонсона и Джонсона и в самом деле лучше изолироваться.
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sochi-2013
1645544034
Если Путин (даже скорее Си) не дрогнет, то через год мы будем вводить санкции. Жаль только, что русские очень добрые и не злопамятные!
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Fusballer
1645544866
Эти п_идоры западные в 1930-е сначала сдали Австрию, Судеты нацистам. Потом ту же Польшу отдали на растерзание. Двуличные твари. Великобриташки вообще должны на коленях вечность стоять на коленях за все злодеяния перед народами мира. Америкосы по всему миру лезли и лезут, даже там, где исторически их никогда не было. А вопрос России и Украины - глубоко исторический. Могут и сами решить.
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petrucho-spb
1645544892
А футбол здесь при чём?!
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