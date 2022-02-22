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    Великобритания ввела санкции в отношении Ротенберга и спонсора ЦСКА

    Великобритания объявила о вводе санкций в отношении Бориса Ротенберга, Геннадия Тимченко и «Промсвязьбанка».

    Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что все их активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены. Им будет запрещено въезжать в страну.

    Причина – признание независимости ДНР и ЛНР Россией.

    • Ротенберг – владелец «Сочи».
    • Тимченко – владелец хоккейного СКА.
    • «Промсвязьбанк» – спонсор ЦСКА.

    УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

    Польша напишет письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча с Россией

    Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»

    Источник: The Guardian

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    22.02.2022 16:42
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 11:55

      Думаю царь и его братва давно свои активы вывели куда надо. Не идиоты всё предвидели и рассчитали.

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      Рейтинг: +1232

      mama1991 22 февраля 2022, 20:14

      туфта, уверен путин и друзья все просчитали, активы приближенных давно на родине, или в китае ,как будто они этого не понимали?))))) там беглых оликов тьма, пусть их щипают)))

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 февраля 2022, 18:33

      Очень скорбная новость.Пойти закупить в аптеке боярышника на все деньги.Это куда весь мир катится!!А?Лучших людей России лишили заначки!Они на что похмеляться будут?

      0
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      Рейтинг: +707

      Азбука 22 февраля 2022, 17:15

      =Ротенберг – владелец «Сочи».=_____Смотря какой Ротенберг. Борис-президент ФК Сочи, а Аркадия уже можно назвать закулисным владельцем, хотя номинально там зиц-заседателем другой.

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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 22 февраля 2022, 17:07

      А вот это уже рейдерский захват, но увы и ах))) Путин еще лет 10 назад говорил, все активы переводите в Россию.

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      Рейтинг: +10

      Dmitrii75 22 февраля 2022, 16:56

      Британия и США слёзно вынуждают РФ уравнять рубль с фунтом стерлингом..

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      Рейтинг: +24996

      bset > Dmitrii75 22 февраля 2022, 17:01

      Британия и США слёзно))) Жалкие капителистические страны завидуют тому, как у нас люди хорошо живут, какие высокие зарплаты и пенсии у нас, какая у нас замечательная медицина, что все препараты доступны почти за копейки) Пусть себе там загнивают молча и не завидуют)

      9
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch > bset 22 февраля 2022, 17:06

      И в США и в Англии рабочие люди реально тяжело живут. Там для людей практически недоступна медицина. Это страны для богатых, а остальные там - ну не буду ругаться, сами понимаете кто.

      6
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > bset 22 февраля 2022, 17:08

      Кстати медицина у нас наааамного доступнее, чем в США. Вот зарплаты...

      2
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Semenycch 22 февраля 2022, 17:09

      ***, раз в год и семеныч стреляет. Плюсую.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Semenycch 22 февраля 2022, 17:11

      Проблемы есть везде. Идеальной страны не существует. Расстраивает, что у нас своих проблем вагон, мы их не решаем, хотя есть для некоторых очевидное решение, а вместо этого наживаем себе новые. А когда спрашивают про решение, говорят "А вот на западе".

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset > Semenycch 22 февраля 2022, 17:16

      И вообще, их проблемы кажутся в разы меньшими, чем наши проблемы. Если у тебя мало денег, ты можешь расчитывать на социальное жилье, с голода не умрешь, есть бесплатная медицина для малоимущих, более качественная, чем наша. Да, у нас очереди пока поменьше к некоторым специалистам. В Европе постоянно строят школы и детские сады, там комфортно и нет проблем с учителями. У нас же учителя сбегают уже чуть ли не за кассой в Макдональдс работать.

      3
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      Рейтинг: +707

      Азбука > bset 22 февраля 2022, 17:19

      Читаю ветку и так, а кто тут начал про запад?

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      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > bset 22 февраля 2022, 17:57

      то есть, проблема утраты суверенитета, это для тебя не проблема?

      0
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 > bset 22 февраля 2022, 20:13

      ты на западе был? в одном нью йорке убийств в год больше чем во всей европе.... реальная статистика, пол парижа в бомжах... итд

      0
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > alp 22 февраля 2022, 20:43

      А суверенитет то ты с какого бока сюда привязал ?

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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Semenycch 22 февраля 2022, 20:45

      А давайте будем сравнивать со скандинавскими странами .

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    • ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch 22 февраля 2022, 16:47

      И это все? Лохматый Джонсон, помнишь слова Великого Бисмарка: Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.

      4
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      Рейтинг: +938

      Roma56 > Semenycch 22 февраля 2022, 17:08

      эти господа что ли за своими деньгами пойдут?

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Roma56 22 февраля 2022, 17:39

      ещё у народа наворуют, он терпеливый ....

      4
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      Рейтинг: +11242

      alp > Nerlinger 22 февраля 2022, 17:58

      а что у тебя конкретно украли? можешь сообщить?

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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > alp 22 февраля 2022, 20:48

      Недра , природные ресурсы , бесплатную медицину и образование , справедливость и законность в суде , выборы .... и еще очень много всего (((

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      Рейтинг: +465

      Stavr007 > Semenycch 22 февраля 2022, 22:29

      да так приходят, что аж долги прощают всем и вся!) страна сидит на газовой трубе и нефтяной бочке и не может(не хочет) обеспечить своих жителей достойной оплатой труда, медициной!)

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > alp 23 февраля 2022, 17:53

      медицину, нормальную жизнь, надежду на будующее, мою и моих детей, внуков .... и ...., т.е. ВСЁ !!!

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