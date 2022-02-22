Великобритания ввела санкции в отношении Ротенберга и спонсора ЦСКА

Великобритания объявила о вводе санкций в отношении Бориса Ротенберга, Геннадия Тимченко и «Промсвязьбанка».
Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что все их активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены. Им будет запрещено въезжать в страну.
Причина – признание независимости ДНР и ЛНР Россией.
- Ротенберг – владелец «Сочи».
- Тимченко – владелец хоккейного СКА.
- «Промсвязьбанк» – спонсор ЦСКА.
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Источник: The Guardian