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Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией

22 февраля 2022, 18:30
31

Польский футбольный союз обратился в ФИФА с вопросами о проведении матча за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши. Игра запланирована на 24 марта, она должна пройти в Москве на стадионе «Динамо».

В польском футбольном союзе заявили, что обеспокоены ситуацией между ​​Украиной и Россией.

  • Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не будет проводить футбольные турниры.

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Источник: сайт Польского футбольного союза
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Россия
Комментарии (31)
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R_a_i_n
1645545418
Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы. Ну есть Казань, Волгоград, Саранск.
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MaxRnD
1645546138
Засуетилась "пся крев"
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insider_retro
1645547521
Кто о чём, а полякам лишь бы нагадить соседу... Неугомонные пшеки...
Ответить
Форвард 79
1645548608
Боитесь? Не приезжайте! Технарь 3:0 и мы ждем Чехов или Шведов Хватит ныть! И пытаться как шакалы зацепиться за ситуацию
Ответить
житель СПб
1645549315
Технарь!!!
Ответить
Ганнибал Лектор
1645549963
Надо им напомнить, что не так давно Варшава входила в состав Великой Российской империи! Так что это вопрос: кто тут сепаратист и агрессор
Ответить
Ивантеевец
1645550159
Технарь себе оформите, нам же проще.
Ответить
general.lizyukov
1645567060
Так между Украиной и Россией, а не Польшей и Россией. Забыли Волынь, пшеки? Позорище.
Ответить
Hektor 84
1645693905
Польские питорки стоп кран не надейтесь.
Ответить
Томик
1645891023
Вонючие твари. Впрочем как всегда. Ляхи одним словом.
Ответить
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