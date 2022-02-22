Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией

Польский футбольный союз обратился в ФИФА с вопросами о проведении матча за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши. Игра запланирована на 24 марта, она должна пройти в Москве на стадионе «Динамо».

В польском футбольном союзе заявили, что обеспокоены ситуацией между ​​Украиной и Россией.

Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не будет проводить футбольные турниры.

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