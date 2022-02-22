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    Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией

    Польский футбольный союз обратился в ФИФА с вопросами о проведении матча за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши. Игра запланирована на 24 марта, она должна пройти в Москве на стадионе «Динамо».

    В польском футбольном союзе заявили, что обеспокоены ситуацией между ​​Украиной и Россией.

    • Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.
    • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не будет проводить футбольные турниры.

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    Источник: сайт Польского футбольного союза

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    22.02.2022 18:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7878

      Томик 26 февраля 2022, 18:57

      Вонючие твари. Впрочем как всегда. Ляхи одним словом.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 12:11

      Польские питорки стоп кран не надейтесь.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 23 февраля 2022, 00:57

      Так между Украиной и Россией, а не Польшей и Россией.
      Забыли Волынь, пшеки? Позорище.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > стоп кран 23 февраля 2022, 19:34

      пусть лучше томагавки под харьковым стоят?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > стоп кран 25 февраля 2022, 23:00

      Меня пугают дебилы типа тебя с памятью рыбок-гуппи. Сирия, Ирак, Югославия - нет, никакой агрессии НАТО.

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      Рейтинг: +7878

      Томик > стоп кран 26 февраля 2022, 19:08

      Просто у тебя, дурачок, с логикой плохо. Американцы должны были быть изгоями уже много лет, в таком случае. И сейчас бы не смогли не только ввести против нас никаких санкций, но и лодки надувные с биолабораториями вам бы не поставили. И Зеленский бы нас яо не пугал. Короче не нужны бы вы были никому. Покопайся у себя в голове...

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      Рейтинг: +2389

      serglider > стоп кран 27 февраля 2022, 12:14

      Пруфы в студию! Как раз прибрав Украину к рукам Путин решит многие экономические проблемы! Главная - приберут в свои руки трубопроводы. Во-первых, не нужно будет платить за транзит бешенные бабки, во-вторых, ударят по рукам тем кто банально тырил наш газ из трубы, в-третьих, могут продавать газ населению без украинских посредников. К стати, при три лярда взятых еще при Януковиче уже забыли? Это только нефтегазовые дела и долги, а ведь Украина, с их населением это нехилый рынок товаров и услуг, начиная с сотовой связи, интернета, банковских услуг и заканчивая продажи калийных удобрений, стройматериалов и т.д. Для Путина идеально было образовать новое государство из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, ну и подтянуть Абхазию с

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      Рейтинг: +2389

      serglider > стоп кран 27 февраля 2022, 12:16

      А чё пугать? Посмотри на Ирак и все станет понятно, таки цель "прибрать" все в свои руки... Ну, не демократия же со свободой слова, в самом деле наивный вы наш)))

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      Рейтинг: +2389

      serglider > стоп кран 27 февраля 2022, 12:19

      Таки да! Лучшая защита - нападение! Какого хрена ждать, пока подтянут НАТО прямо к границам России, тем более, что подписанные со Штатами договора и соглашения - просто макулатура...

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      Рейтинг: +435

      Olymp2 22 февраля 2022, 20:45

      полезла пшекать польская срань

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      Рейтинг: +576

      I'll be back 22 февраля 2022, 20:23

      В Ворошиловграде сыграем.
      1972 — футбольный клуб «Заря» единственный раз стал чемпионом СССР по футболу. Это был первый чемпион СССР из города, не являвшегося столицей республики.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > I'll be back 27 февраля 2022, 12:21

      Ну, потом Алания повторила их подвиг уже в России)))

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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 22 февраля 2022, 20:15

      Технарь себе оформите, нам же проще.

      6
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Ивантеевец 22 февраля 2022, 20:45

      Если ФИФА не перенесет игру из Москвы, то они поедут к нам, как миленькие. Но шансов на это, честно говоря, очень мало. Перенесет почти наверняка.

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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец > Вомбат 22 февраля 2022, 20:56

      На основании чего переносить? Где такой пункт в уставе УЕФА, на основании которого игру нужно переносить, как я понимаю на нейтральное поле? За уши можно абсолютно любую ситуацию притянуть, особенно в отношении наших. Может помнишь, как лет 20 назад в евролиге ворота перемеряли, якобы они не соответствуют стандартам?

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Виталий Орехов 27 февраля 2022, 12:25

      В чем фарт? Что нас исключат из числа участников ЧМ? Чет я сильно сомневаюсь насчет технаря пшекам и шведам... Там же на ЧМ стопудово срач начнется, если допустим те сборные, которые попадут с нами в группу откажутся играть матчи с нами... Так мы и до финала дойти можем)))

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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 22 февраля 2022, 20:12

      Надо им напомнить, что не так давно Варшава входила в состав Великой Российской империи!
      Так что это вопрос: кто тут сепаратист и агрессор

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Ганнибал Лектор 22 февраля 2022, 20:56

      Лучше бы не входила. Тогда не было бы у армии кайзера добровольческих польских легионов Пилсудского, и царская Россия взяла бы Вену сразу после Брусиловского прорыва, то есть в 1916 году. И выиграв войну, развивалась бы нормально, без революций, гражласнких войн и геноцидов. А еще была Финляндия, где Ленин, Троцкий и Сталин познакомились на съезде РСДРП и скрывались о царских ищеек, где печаталось Выборгское воззвание, и т.д. Именно наличие такой раковой опухоли в составе Российской империи и погубило ее. Так что прежде чем кого-то завоевывать, подумайте, чем это чревато

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Вомбат 23 февраля 2022, 00:56

      А в 1612-ом какой кайзер ляхов на Москву привёл?
      У них самих рыльце в пуху

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Вомбат 28 февраля 2022, 18:10

      Интересно Вы манипулируете историческими фактами, Брусиловский прорыв, съезд РСДРП... А про Русско-японскую почему-то не вспомнили, хотя там без всяких пшеков Россию разгомили так, что мама не горюй))) И что-то я сильно сомневаюсь, что напади Германия на Россию при самодержавии, мы смогли мобилизовать так свои ресурсы как это сделал Сталин... Драпали бы до Урала, как пить дать... Дык никто ни чего не завоевывает, берем свое не обдумано подаренное, как нам казалось братскому народу, а на деле народ оказался с гнильцой)))

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 22 февраля 2022, 20:01

      Технарь!!!

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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 22 февраля 2022, 19:50

      Боитесь?
      Не приезжайте!
      Технарь 3:0 и мы ждем Чехов или Шведов
      Хватит ныть! И пытаться как шакалы зацепиться за ситуацию

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 22 февраля 2022, 19:32

      Кто о чём, а полякам лишь бы нагадить соседу... Неугомонные пшеки...

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