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    Алексей Березуцкий – о Дзагоеве: «Легенда и лидер ЦСКА. Ему тяжело играть больше 60 минут»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о полузащитнике Алане Дзагоеве.

    «Дзагоев — легенда ЦСКА и лидер команды в любом случае. Даже когда он остаeтся на скамейке. Он лидер в раздевалке.

    Я не хочу отвечать за него, но Алану тяжело играть больше 60 минут, надо это понимать, в тренерском штабе мы это знаем и из этого исходим. Хотя вполне вероятно, что это может измениться, например, в весенней части сезона. Это только из-за здоровья», – сказал Березуцкий.

    • Дзагоев провел 15 матчей в этом сезоне, отдал 3 ассиста.
    • Он играет за ЦСКА с 2008 года.
    • Его контракт истекает летом 2023 года.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2124

      СуперПАВ9 34 минуты назад

      Дзагоев уже давно списанный материал пора заканчивать

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      Рейтинг: +15989

      Garrincha58 50 минут назад

      а зачем такой игрок нужен в команде, но он оказывается легенда.... эта легенда уже года четыре не играет, а только лечится

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      Рейтинг: +2929

      Бухбух 1 час назад

      Тяжело играть больше часа? Так ведь ему всего-то 31. А Березуцкий так сказал, как-будто ему уже под 40.

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