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  • Алексей Березуцкий – о Дзагоеве: «Легенда и лидер ЦСКА. Ему тяжело играть больше 60 минут»

Алексей Березуцкий – о Дзагоеве: «Легенда и лидер ЦСКА. Ему тяжело играть больше 60 минут»

14 февраля 2022, 18:46
4

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о полузащитнике Алане Дзагоеве.

«Дзагоев — легенда ЦСКА и лидер команды в любом случае. Даже когда он остаeтся на скамейке. Он лидер в раздевалке.

Я не хочу отвечать за него, но Алану тяжело играть больше 60 минут, надо это понимать, в тренерском штабе мы это знаем и из этого исходим. Хотя вполне вероятно, что это может измениться, например, в весенней части сезона. Это только из-за здоровья», – сказал Березуцкий.

  • Дзагоев провел 15 матчей в этом сезоне, отдал 3 ассиста.
  • Он играет за ЦСКА с 2008 года.
  • Его контракт истекает летом 2023 года.

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Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Березуцкий Алексей
Комментарии (4)
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Бухбух
1644854891
Тяжело играть больше часа? Так ведь ему всего-то 31. А Березуцкий так сказал, как-будто ему уже под 40.
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Garrincha58
1644858605
а зачем такой игрок нужен в команде, но он оказывается легенда.... эта легенда уже года четыре не играет, а только лечится
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житель СПб
1644868222
Как и коллега ниже - я сразу обратил внимание на несоответствие. Игроку 31 год, расцвет футболиста! Играть на высоком уровне можно еще лет 3-5! А Дзагоев из рабочего игрока вдруг стал "легендой" уже несколько лет назад - когда фактически перестал играть. Вряд ли это можно называть легендой... (Дзагоева обидеть не хочу, просто констатирую...). Не знаю, в чем дело. Знаю одно - что на определенном этапе он очень зазвездился... А потом пошли травмы.
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