Алексей Березуцкий – о Дзагоеве: «Легенда и лидер ЦСКА. Ему тяжело играть больше 60 минут»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о полузащитнике Алане Дзагоеве.

«Дзагоев — легенда ЦСКА и лидер команды в любом случае. Даже когда он остаeтся на скамейке. Он лидер в раздевалке.

Я не хочу отвечать за него, но Алану тяжело играть больше 60 минут, надо это понимать, в тренерском штабе мы это знаем и из этого исходим. Хотя вполне вероятно, что это может измениться, например, в весенней части сезона. Это только из-за здоровья», – сказал Березуцкий.

Дзагоев провел 15 матчей в этом сезоне, отдал 3 ассиста.

Он играет за ЦСКА с 2008 года.

Его контракт истекает летом 2023 года.

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