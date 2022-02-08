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Тихонов – о Ваноли: «Орет как сумасшедший»

8 февраля 2022, 11:13
8

Бывший тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался об игре «Спартака» под руководством Паоло Ваноли.

«Посмотрел две игры «Спартака». Ваноли ставит совсем другой футбол по сравнению с тренером, который прыгал и бегал по бровке (Тедеско – прим. «Бомбардира»). Совсем другие требования, иногда я до конца не понимаю, что он хочет. Хочется, чтобы это работало.

Он очень агрессивный тренер, много кричит, переживает. Орет как сумасшедший. Возможно, эмоции помогут «Спартаку». Все строится через фланги, центральные полузащитники мало задействованы.

Николсон – очень мощный парень, здорово цепляется за мяч. За несколько игр, которые я посмотрел, не увидел, чтобы он открывался вперед. Он цепляется за мяч и отыгрывается. Может быть, еще не проявил себя, он играет наемного в недодачу.

Что касается Соболева, то если взяли Николсона, то будет играть он. Избавляться от Бакаева нельзя, он со «Слованом» и с «Ригой» здорово сыграл.

«Спартак» в тех играх, что я видел, мало создает, пытается играть через фланги. Мартинс мне понравился в тренировочном процессе, видно, что у него хорошая скорость, неплохой пас. Как Барриос, только похуже», – сказал Тихонов.

  • В декабре Ваноли назначили вместо Руя Витории.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Тедеско Доменико Ваноли Паоло
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1644311456
"Орёт как сумасшедший", перевод:"Пи*дец Спартаку".
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NewLife
1644312521
"Как Барриос, только похуже" Тихонов, как Алень, только похуже) P.S. Тихонов правильно балаболит, как это требуется на газпром тв, с тренерской карьерой фиаско, может в теле балаболах повезет.
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Блямба
1644314600
Тиша,любимец всей Страны(не взирая на клубную принадлежность) после последних провалов в карьере тренера стал очень говорлив... Вот, обидно. хэштэг"знаетекакимонпарнембыл"
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alefreddy
1644316465
что верно то верно Барриос сильный опорник
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oyabun
1644320076
При всём уважении к Тихонову как к игроку Спартака в прошлом, его успехи на тренерском поприще ничтожно малы. Другими словами не получился из него хороший тренер. Потому не Тихонову оценивать работу Ваноли. Интересно даже другое - как он оказался на тренировке Спартака? Вроде в тренерский штаб не вх
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Hektor 84
1644502941
Андрюша лучше вспомни как ты пьяный орал когда на любительском турнире Широков избивал судью
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