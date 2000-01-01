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    Тихонов – о Ваноли: «Орет как сумасшедший»

    Бывший тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался об игре «Спартака» под руководством Паоло Ваноли.

    «Посмотрел две игры «Спартака». Ваноли ставит совсем другой футбол по сравнению с тренером, который прыгал и бегал по бровке (Тедеско – прим. «Бомбардира»). Совсем другие требования, иногда я до конца не понимаю, что он хочет. Хочется, чтобы это работало.

    Он очень агрессивный тренер, много кричит, переживает. Орет как сумасшедший. Возможно, эмоции помогут «Спартаку». Все строится через фланги, центральные полузащитники мало задействованы.

    Николсон – очень мощный парень, здорово цепляется за мяч. За несколько игр, которые я посмотрел, не увидел, чтобы он открывался вперед. Он цепляется за мяч и отыгрывается. Может быть, еще не проявил себя, он играет наемного в недодачу.

    Что касается Соболева, то если взяли Николсона, то будет играть он. Избавляться от Бакаева нельзя, он со «Слованом» и с «Ригой» здорово сыграл.

    «Спартак» в тех играх, что я видел, мало создает, пытается играть через фланги. Мартинс мне понравился в тренировочном процессе, видно, что у него хорошая скорость, неплохой пас. Как Барриос, только похуже», – сказал Тихонов.

    • В декабре Ваноли назначили вместо Руя Витории.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии9
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      Рейтинг: +461

      Дубина 35 секунд назад

      Ну и правильно все!
      Не как же Сережка Семак после цирка с МЯЛЬМЕ стоять смеяться и бормотать себе под нос и говорить,что команда сыграло достойно!!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      zafo83 22 минуты назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com ---

      0
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      Рейтинг: +12755

      NewLife 31 минуту назад

      "Как Барриос, только похуже"
      Тихонов, как Алень, только похуже)
      P.S. Тихонов правильно балаболит, как это требуется на газпром тв, с тренерской карьерой фиаско, может в теле балаболах повезет.

      0
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      Рейтинг: +23225

      bset 39 минут назад

      "Ну ты не снимай, ***та, не снимай. Не снимай, иди отсюда на***. Уйди говорят, долб***" (с) Не сумасшедший Тихонов

      1
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      Рейтинг: +22570

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      "Орёт как сумасшедший", перевод:"Пи*дец Спартаку".

      0
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      Рейтинг: +13667

      Cleaner 1 час назад

      Тренер Спартака даже по словам бывшего игрока Спартака "орет как сумасшедший!". Не понимает русского менталитета. Сольют его игроки за это в ФНЛ вместе с командой. Ржать над Спартаком уже не хочется, а приходится.(((

      0
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      Рейтинг: +18675

      derrik2000 > Cleaner 1 час назад

      Да пусть орёт.
      Посмотрим, как и что с началом чемпионата.
      Одно опять удручает:
      "Все строится через фланги, центральные полузащитники мало задействованы."

      Если действительно так, но на хер он нужен, этот "клиент бешеной башкирки".
      Судя по тому, как мучается команда на поле на втором сборе, слова Анд

      3
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      Рейтинг: +13667

      Cleaner > derrik2000 51 минуту назад

      У Спартака никакая оборона. Даже если по настоянию нового тренера команда начнет играть в агрессивный футбол, она тут же провалится в обороне. Нет сейчас в команде сильных мест. Нужно это принять, тогда не будет хотя бы так, как было в осенней игре с Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +4202

      Бомбардиръ 1 час назад

      "И поэтому у меня есть оптимизм, что хрюшки не вылетят в ФНЛ".

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