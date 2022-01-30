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    Новичок «Зенита» Алберто: «Мой кумир – Левандовски»

    Новичок «Зенита» Юри Алберто ответил на вопросы, связанные с переходом в петербургский клуб.

    – Юри, добро пожаловать в «Зенит»! Что вы чувствуете прямо сейчас?

    – Я счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который я получил. Благодарен Богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения!

    – Насколько это сложное решение – в 20 лет пересечь Атлантику и сменить Бразилию на Россию?

    – Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен Богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моем клубе – в «Интернасьонале», и сейчас меня ждет новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.

    – Что для вас значит переход в такой клуб как «Зенит»?

    – Я рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться – уже успел почувствовать определенные различия и в интенсивности, и в формате тренировок. Тем не менее, я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное – привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнеров на поле.

    – С вашим приходом бразильская диаспора в «Зените» увеличилась до пяти человек. Наводили ли вы справки у зенитовских бразильцев перед своим переходом?

    – Нет, но они меня очень тепло приняли, за что я им очень благодарен. Безусловно, я пока не знаю большую часть команды, но то, как бразильцы меня встретили, поможет мне быстро адаптироваться. Большое им спасибо!

    – Что вы можете рассказать болельщикам о себе? Что вы за футболист?

    - Я молодой футболист, мне 20 лет, и я страстно люблю побеждать. Во мне живет несгибаемый дух бойца, я никогда не сдаюсь на поле и могу пообещать, что буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче.

    – Вы провели две полноценные тренировки с «Зенитом». Как ощущения?

    – Приняли меня очень хорошо, это было видно по тоннелю, который устроила команда – я очень хорошо прочувствовал всю их любовь. Но вообще было классно, ребята мне очень помогали, и я надеюсь, что завтра будет так же.

    – Знаете ли вы, под каким номером будете выступать?

    – В «Интернасьонале» я играл под 11-м номером, но вообще мой кумир – Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      Аден 19 минут назад

      тепереча будешь рука об рука с дрочером мячики гонять, бу-га-га

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      Рейтинг: +12556

      Barmaleushka 24 минуты назад

      Очередное подтверждение того, что приоритеты интересов адептов пищевика : рукоблудие, их воспитанник-рукоблуд и однополые отношения. Зарема всё пытается их отучить, а они не хотятъ.

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      Рейтинг: +4949

      rash1959 44 минуты назад

      Теперь ты будешь кумиром для онанюги.

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      Рейтинг: +57458

      portero 1 час назад

      Альберто не типичный бразилец, финтов от него мы не увидим, главное чтоб голы забивал....

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      Рейтинг: +166

      Дубина 3 часа назад

      А станет дзюба,после первого посещения сауны))))

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