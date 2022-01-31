Новичок «Зенита» Алберто: «Мой кумир – Левандовски»

Новичок «Зенита» Юри Алберто ответил на вопросы, связанные с переходом в петербургский клуб.

– Юри, добро пожаловать в «Зенит»! Что вы чувствуете прямо сейчас?

– Я счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который я получил. Благодарен Богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения!

– Насколько это сложное решение – в 20 лет пересечь Атлантику и сменить Бразилию на Россию?

– Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен Богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моем клубе – в «Интернасьонале», и сейчас меня ждет новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.

– Что для вас значит переход в такой клуб как «Зенит»?

– Я рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться – уже успел почувствовать определенные различия и в интенсивности, и в формате тренировок. Тем не менее, я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное – привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнеров на поле.

– С вашим приходом бразильская диаспора в «Зените» увеличилась до пяти человек. Наводили ли вы справки у зенитовских бразильцев перед своим переходом?

– Нет, но они меня очень тепло приняли, за что я им очень благодарен. Безусловно, я пока не знаю большую часть команды, но то, как бразильцы меня встретили, поможет мне быстро адаптироваться. Большое им спасибо!

– Что вы можете рассказать болельщикам о себе? Что вы за футболист?

- Я молодой футболист, мне 20 лет, и я страстно люблю побеждать. Во мне живет несгибаемый дух бойца, я никогда не сдаюсь на поле и могу пообещать, что буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче.

– Вы провели две полноценные тренировки с «Зенитом». Как ощущения?

– Приняли меня очень хорошо, это было видно по тоннелю, который устроила команда – я очень хорошо прочувствовал всю их любовь. Но вообще было классно, ребята мне очень помогали, и я надеюсь, что завтра будет так же.

– Знаете ли вы, под каким номером будете выступать?

– В «Интернасьонале» я играл под 11-м номером, но вообще мой кумир – Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять.

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