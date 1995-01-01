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    Гендиректор «Зенита»: «Зарплата Алберто ниже, чем была у Азмуна»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что клуб купил нападающего Юри Алберто на выгодных условиях.

    «Как я и говорил ранее, средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто уже этой зимой.

    Зарплата Юри ниже чем у Сердара и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной», – сказал Медведев.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Форвард уже прибыл в Португалию на сбор команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57447

      portero 11 минут назад

      Есть куда расти, в случае удачной игры за Зенит...

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      Рейтинг: +4721

      AtticusFinch 19 минут назад

      Дебилы не могли договориться с Азмуном о продлении , а теперь эти копейки , полученные за его переход считают средствами?))

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      Рейтинг: +13427

      житель СПб 20 минут назад

      То есть все таки 20 - а не 24. Во-вторых, с рассрочкой. И наконец, совершенно обоснованно, что зп ниже - пока. Есть куда расти, и у клуба дополнительная экономия.

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