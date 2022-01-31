Гендиректор «Зенита»: «Зарплата Алберто ниже, чем была у Азмуна»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что клуб купил нападающего Юри Алберто на выгодных условиях.

«Как я и говорил ранее, средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто уже этой зимой.

Зарплата Юри ниже чем у Сердара и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной», – сказал Медведев.

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

Форвард уже прибыл в Португалию на сбор команды.

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