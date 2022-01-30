Семак: «Алберто усилит и разнообразит игру «Зенита». Вели его два года»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил трансфер нападающего Юри Алберто. Он уже тренируется с командой.

– Можете ли вы раскрыть секрет, долго ли «Зенит» вел Алберто и какие качества вас привлекли в нем?

– Года два рассматривали и наблюдали. Главный сдерживающий фактор, который был, – его молодость. Нужно было посмотреть, как быстро он закрепится на взрослом уровне. Это футболист, который много забивает, нацелен на ворота, с большим объемом работы. Он усилит и разнообразит игру нашей команды.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.

До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.

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