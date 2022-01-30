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    Семак: «Алберто усилит и разнообразит игру «Зенита». Вели его два года»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил трансфер нападающего Юри Алберто. Он уже тренируется с командой.

    – Можете ли вы раскрыть секрет, долго ли «Зенит» вел Алберто и какие качества вас привлекли в нем?

    – Года два рассматривали и наблюдали. Главный сдерживающий фактор, который был, – его молодость. Нужно было посмотреть, как быстро он закрепится на взрослом уровне. Это футболист, который много забивает, нацелен на ворота, с большим объемом работы. Он усилит и разнообразит игру нашей команды.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
    • До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    «Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона

    Петржела: «Алберто такой же быстрый и техничный, как Кержаков. Возможно, бразилец забьет больше Азмуна»

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии11
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      Рейтинг: +15816

      Garrincha58 22 минуты назад

      а Малком до сих пор усиливает, но ни как не усилит

      0
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      Рейтинг: +57440

      portero 50 минут назад

      Уже скоро увидим на поле, а то обещаниям верить , себя не уважать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3595

      Питерский князь 1 час назад

      Малком его 2 года вёл?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +2676

      Валерий2705 1 час назад

      Должен разнообразить и усилить. Но как пойдет. А так то конечно Сережа должен быть доволен, Вендел, Клаудинью и Малком уже делают свое дело, Зенит стал держать мяч низом, стало меньше забросов. Ещё один бразилец только улучшит такую игру. Только вот заслуг Семака в этом ноль, в Европе то он пустышка, а в РПЛ такая бразильская колония и сама справляется, без тренера труса, который вечно ищет себе оправдания.

      1
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      Рейтинг: +5798

      Semenycch > Валерий2705 12 минут назад

      У тебя мозги атрофировались? Или не было мозгов никогда?

      0
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      Рейтинг: +182

      воинКС 1 час назад

      А что вы такие дебилы не взяли его за бесплатно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11043

      Вомбат 1 час назад

      Подоспели данные о сумме контракта. 17 млн евро. Бомбардир придумал на 7 млн больше.

      1
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      Рейтинг: +60

      Demgel 1 час назад

      Семак вали из Зенита,ты слабак.

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      Рейтинг: +5798

      Semenycch > Demgel 1 час назад

      Не твое собачье дело!

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      Рейтинг: +60

      Demgel > Semenycch 1 час назад

      Зенит в Европе ДНО)Я болею за наших команд в Европе.Где результат?

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      Рейтинг: +5798

      Semenycch > Demgel 14 минут назад

      Ты не умеешь по Русски читать? Еще раз повторю - не твое собачье дело. Сиди на попе ровно и не отсвечивай.

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