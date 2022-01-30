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  • Семак: «Алберто усилит и разнообразит игру «Зенита». Вели его два года»

Семак: «Алберто усилит и разнообразит игру «Зенита». Вели его два года»

30 января 2022, 22:17
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил трансфер нападающего Юри Алберто. Он уже тренируется с командой.

– Можете ли вы раскрыть секрет, долго ли «Зенит» вел Алберто и какие качества вас привлекли в нем?

– Года два рассматривали и наблюдали. Главный сдерживающий фактор, который был, – его молодость. Нужно было посмотреть, как быстро он закрепится на взрослом уровне. Это футболист, который много забивает, нацелен на ворота, с большим объемом работы. Он усилит и разнообразит игру нашей команды.

  • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
  • До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

«Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона

Петржела: «Алберто такой же быстрый и техничный, как Кержаков. Возможно, бразилец забьет больше Азмуна»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Алберто Юри Семак Сергей
Комментарии (19)
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Вомбат
1643571329
Подоспели данные о сумме контракта. 17 млн евро. Бомбардир придумал на 7 млн больше.
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воинКС
1643571532
А что вы такие дебилы не взяли его за бесплатно?
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Валерий2705
1643571824
Должен разнообразить и усилить. Но как пойдет. А так то конечно Сережа должен быть доволен, Вендел, Клаудинью и Малком уже делают свое дело, Зенит стал держать мяч низом, стало меньше забросов. Ещё один бразилец только улучшит такую игру. Только вот заслуг Семака в этом ноль, в Европе то он пустышка, а в РПЛ такая бразильская колония и сама справляется, без тренера труса, который вечно ищет себе оправдания.
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portero
1643572757
Уже скоро увидим на поле, а то обещаниям верить , себя не уважать...
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Garrincha58
1643574394
а Малком до сих пор усиливает, но ни как не усилит
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Fusballer
1643577213
А сейчас Дзюба будет вести.
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вальтер79
1643578662
будем надееться что не зря вели парня столько усилий чтоб его заполучить затратили должен пальнуть в рпл
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нейтральныйкакникто
1643601327
Это могло и быть , при условии, что останется Азмун и сплавят рукоблуда , а так -Шило на мыло поменяли........
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житель СПб
1643608206
Авансы пока очень хорошие.
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Ганнибал Лектор
1643614936
На родине его сравнивали с Неймаром... Скорость принятия решений видна из нарезок, но вопрос адаптации... По хорошему надо наигрывать пару Сергеев-Альберто, а Зюбу попробовать в паре с Ракицким))
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