Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил подписание нападающего Юри Алберто. Он уже тренируется с командой.

«Зенит» взял сильного нападающего из Бразилии. Я видел его игру: похож на Александра Кержакова – такой же быстрый и техничный бомбардир.

Все и всe понимали: Сердара Азмуна зимой отпускали лишь в том случае, если бы боссы «Зенита» смогли договориться с «Интернасьоналом». Клубы договорились о трансфере Алберто – Сердар ушeл. Грустно, но никакой потери нет. Допускаю, что Алберто забьeт даже больше Азмуна. Он действительно крутой», – сказал Петржела.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.

До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.

Азмун перешел в «Байер».

«Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона