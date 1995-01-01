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    Петржела: «Алберто такой же быстрый и техничный, как Кержаков. Возможно, бразилец забьет больше Азмуна»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил подписание нападающего Юри Алберто. Он уже тренируется с командой.

    «Зенит» взял сильного нападающего из Бразилии. Я видел его игру: похож на Александра Кержакова – такой же быстрый и техничный бомбардир.

    Все и всe понимали: Сердара Азмуна зимой отпускали лишь в том случае, если бы боссы «Зенита» смогли договориться с «Интернасьоналом». Клубы договорились о трансфере Алберто – Сердар ушeл. Грустно, но никакой потери нет. Допускаю, что Алберто забьeт даже больше Азмуна. Он действительно крутой», – сказал Петржела.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
    • До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.
    • Азмун перешел в «Байер».

    «Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +57440

      portero 45 минут назад

      Надо убедительнее говорить: Альберто забьет в два раза больше Азмуна!!!!

      1
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      Рейтинг: +2676

      Валерий2705 1 час назад

      Кержаком был резким, быстрым с отличным ударом. Но никакой бразильской техникой Саша не отличался.

      0
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      Рейтинг: +1179

      Форвард 79 1 час назад

      Я бы несказал, что Кержаков отличался очень высокой техникой
      Быстрый это да, а вот техничный это врядли
      Хотя коннчно, смотря с кем сравнивать)

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      Рейтинг: +1075

      Сергей Каспийский > Форвард 79 1 минуту назад

      Кержаков обводить оборону команды из топ-уровня не мог!
      Думаю и в бразильской команде вряд ли оказался.

      0
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      Рейтинг: +2206

      Бриг 1 час назад

      Дзюбе легче не стало

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      Рейтинг: +60

      Demgel 1 час назад

      Смешно.Он еще ничего не сделал.

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