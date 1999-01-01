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    Гендиректор «Зенита»: «17 миллионов за трансфер Алберто – это очень близко к истине»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарии по поводу суммы трансфера нападающего Юри Алберто.

    «Хотел бы прояснить немного по ходу самой сделки. В СМИ назывались самые разные суммы, часто – фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер – это очень близко к истине.

    При достижении игроком и клубом определенных спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для «Интернасьонала», как и за досрочный переход Юри Алберто в зимнее трансферное окно», – сказал Медведев.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Форвард уже прибыл в Португалию на сбор команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +713

      Узб@гоеный 48 минут назад

      А свиньи чуть ли не про 40 хрюкали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13311

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да да знаем, как и Малькома за 35 купили, а в итоге трансфер за лавочника в 55 млн вышел и тут в 17, а итог 35

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9155

      "supermax" > Skull_Boy 2 часа назад

      Ну зато 17 ближе к истине чем например 16

      1
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      ...
      Рейтинг: +11051

      Вомбат > Skull_Boy 1 час назад

      Зачем врать? Во-первых, Малком не лавочник. Во-вторых, за него уплачено в общей сложности 40 млн евро. Это известно всем, так как Зенит проходил аудит УЕФА уже после покупки Малкома.

      5
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      ...
      Рейтинг: +11051

      Вомбат > "supermax" 1 час назад

      И чем выдуманные вашими любимыми журналистами 24 млн.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5816

      Semenycch 2 часа назад

      Немного дороговато, но Азмун создал стрессовую ситуацию и из нее нужно было выходить.

      3
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      Рейтинг: +507

      111Hunter111 2 часа назад

      Это типа : "Сорок плюс сорок - рубль сорок! Спички брать будете? Нет? Два сорок!"

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