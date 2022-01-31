Гендиректор «Зенита»: «17 миллионов за трансфер Алберто – это очень близко к истине»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарии по поводу суммы трансфера нападающего Юри Алберто.
«Хотел бы прояснить немного по ходу самой сделки. В СМИ назывались самые разные суммы, часто – фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер – это очень близко к истине.
При достижении игроком и клубом определенных спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для «Интернасьонала», как и за досрочный переход Юри Алберто в зимнее трансферное окно», – сказал Медведев.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
- Форвард уже прибыл в Португалию на сбор команды.
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