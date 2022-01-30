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    Алберто провел первую тренировку в «Зените»

    Нападающий Юри Алберто уже находится в расположении «Зенита» в Португалии. Он провел первую тренировку.

    Россияне купили игрока у бразильского «Интернасьонала» за 24 миллиона евро.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
    • Алберто уже в Португалии на сборе «Зенита».
    • До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.

    «Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии17
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      Рейтинг: +158

      Аден 12 минут назад

      И до кАлберто стало доходить в какую помойку он попал.

      0
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      Рейтинг: +2548

      FRZZ 16 минут назад

      Он стоит дороже Азмуна и если рассуждать по логике должен играть лучше его.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1971

      Ловкий Бубен 37 минут назад

      Добро пожаловать и удачи ! Давай вдарим по лиге Европы, стаким составом нужно проходить Бетис у нас уже почти сборная Бразилии : Алберто, Малком, Сантос, Клаудиньо, Вендел, + Барриос

      3
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      Рейтинг: +13408

      житель СПб 58 минут назад

      Очень хорошая информация! Удачи парню в Зените, и Зениту в ближайших играх!

      2
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      Рейтинг: +769

      вальтер79 1 час назад

      удачи парень Зените ждем голов и топовой игры

      5
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      Рейтинг: +5735

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Везде, кроме "бомбардира" речь идёт о 17 миллионах. Как бы там ни было - удачи Юре в играх за Зенит!

      4
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      Рейтинг: +5413

      Давид59 1 час назад

      Посмотрим, посмотрим. Удачи Юри!

      4
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      Рейтинг: +57396

      portero 1 час назад

      Посмотрел нарезки его голов бежит быстро все голы из штрафной, в контратаках...
      Через пару месяцев увидим как он впишется в Зенит...

      2
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      Рейтинг: +13408

      житель СПб > portero 57 минут назад

      Ну если так - то должен вписаться. Да еще в кампании с Клаудиньо. До еще с нашим новым защитником (Дзюбой) - нам ничего не страшно!

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      Рейтинг: +691

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Добро пожаловать к чемпионам.

      6
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      Рейтинг: +343

      v.v.navashinsky 2 часа назад

      Юри!!!Пусть тебе сопутствует удача!!!Ждем результат!!!

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