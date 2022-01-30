Алберто провел первую тренировку в «Зените»

И до кАлберто стало доходить в какую помойку он попал.
Нападающий Юри Алберто уже находится в расположении «Зенита» в Португалии. Он провел первую тренировку.
Россияне купили игрока у бразильского «Интернасьонала» за 24 миллиона евро.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
- Алберто уже в Португалии на сборе «Зенита».
- До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.
Юри Алберто уже провел первую тренировку с командой pic.twitter.com/B4GYeZsX0a— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022
«Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона