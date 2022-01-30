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    Алберто взял девятый номер в «Зените». Ранее он принадлежал Кокорину

    Новичок «Зенита» Юри Алберто выбрал игровой номер.

    Бразилец будет выступать за команду с «девяткой» на спине.

    Начиная с 2000 года под девятым номером за «Зенит» играли Геннадий Попович, Предраг Ранджелович, Радек Ширл, Фатих Текке, Александр Бухаров, Саломон Рондон и Александр Кокорин.

    • «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Нападающий уже прибыл в Португалию на сбор команды.

    Алберто провел первую тренировку в «Зените»

    Петржела: «Алберто такой же быстрый и техничный, как Кержаков. Возможно, бразилец забьет больше Азмуна»

    Семак: «Алберто усилит и разнообразит игру «Зенита». Вели его два года»

    Медведев: «Деньги от продажи Азмуна компенсируют трансфер Алберто»

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    Источник: сайт «Зенита»

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