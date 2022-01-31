Алберто взял девятый номер в «Зените». Ранее он принадлежал Кокорину

Новичок «Зенита» Юри Алберто выбрал игровой номер.
Бразилец будет выступать за команду с «девяткой» на спине.
Начиная с 2000 года под девятым номером за «Зенит» играли Геннадий Попович, Предраг Ранджелович, Радек Ширл, Фатих Текке, Александр Бухаров, Саломон Рондон и Александр Кокорин.
- «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
- Нападающий уже прибыл в Португалию на сбор команды.
Алберто провел первую тренировку в «Зените»
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Источник: сайт «Зенита»