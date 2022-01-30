Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Медведев: «Деньги от продажи Азмуна компенсируют трансфер Алберто»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферы команды, состоявшиеся накануне. Из «Интернасьонала» пришел Юри Алберто, в «Байер» продан Сердар Азмун.

    «Изначально «Зенит» и «Интернасьонал» договорились, что переход нападающего Юри Алберто в «Зенит» состоится летом. Одновременно с этим Сердар Азмун подписал контракт с «Байером» о переходе в качестве свободного агента в июне этого года. Клубы провели интенсивные переговоры, благодаря чему переход Азмуна в «Байер» состоится уже этой зимой, и этой же зимой к нам присоединится Юри Альберто.

    Сумма, полученная за трансфер Азмуна в «Байер», будет компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто в зимнее трансферное окно», – сказал Медведев.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
    • Алберто уже в Португалии на сборе «Зенита».
    • До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.

    «Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +779

      вальтер79 1 час назад

      сашка знает о чем говорит он матерый бизнес мен))))))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93475
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68626
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru