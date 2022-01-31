Медведев: «Деньги от продажи Азмуна компенсируют трансфер Алберто»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферы команды, состоявшиеся накануне. Из «Интернасьонала» пришел Юри Алберто, в «Байер» продан Сердар Азмун.

«Изначально «Зенит» и «Интернасьонал» договорились, что переход нападающего Юри Алберто в «Зенит» состоится летом. Одновременно с этим Сердар Азмун подписал контракт с «Байером» о переходе в качестве свободного агента в июне этого года. Клубы провели интенсивные переговоры, благодаря чему переход Азмуна в «Байер» состоится уже этой зимой, и этой же зимой к нам присоединится Юри Альберто.

Сумма, полученная за трансфер Азмуна в «Байер», будет компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто в зимнее трансферное окно», – сказал Медведев.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.

Алберто уже в Португалии на сборе «Зенита».

До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.

«Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона