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    Азмун – фанатам «Зенита»: «Спасибо, что терпели меня. Я сделал все, что мог»

    Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун обратился к фанатам после трансфера в «Байер». Он заверил, что выложился в Санкт-Петербурге полностью.

    «Спасибо, что терпели меня эти три года. Спасибо за поддержку. У меня всегда были отличные отношения с вами. И они останутся таковыми. Надеюсь, что еще увидимся. Спасибо за все хорошее. Я сделал все, что мог. Вы всегда будете в моем сердце», – сказал Азмун.

    • Азмуна в «Зените» заменил Юри Алберто.
    • До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.
    • В «Байере» выступает бывший его одноклубник Андрей Лунев.

    Официально: Азмун ушел из «Зенита» в «Байер», немцы выкупили игрока

    Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

    Источник: твиттер «Зенита»

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