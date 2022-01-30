Азмун – фанатам «Зенита»: «Спасибо, что терпели меня. Я сделал все, что мог»

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун обратился к фанатам после трансфера в «Байер». Он заверил, что выложился в Санкт-Петербурге полностью.

«Спасибо, что терпели меня эти три года. Спасибо за поддержку. У меня всегда были отличные отношения с вами. И они останутся таковыми. Надеюсь, что еще увидимся. Спасибо за все хорошее. Я сделал все, что мог. Вы всегда будете в моем сердце», – сказал Азмун.

Азмуна в «Зените» заменил Юри Алберто .

. До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.

В «Байере» выступает бывший его одноклубник Андрей Лунев.

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