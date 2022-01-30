Азмун – фанатам «Зенита»: «Спасибо, что терпели меня. Я сделал все, что мог»

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун обратился к фанатам после трансфера в «Байер». Он заверил, что выложился в Санкт-Петербурге полностью.
«Спасибо, что терпели меня эти три года. Спасибо за поддержку. У меня всегда были отличные отношения с вами. И они останутся таковыми. Надеюсь, что еще увидимся. Спасибо за все хорошее. Я сделал все, что мог. Вы всегда будете в моем сердце», – сказал Азмун.
- Азмуна в «Зените» заменил Юри Алберто.
- До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.
- В «Байере» выступает бывший его одноклубник Андрей Лунев.
Официально: Азмун ушел из «Зенита» в «Байер», немцы выкупили игрока
Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»
Источник: твиттер «Зенита»