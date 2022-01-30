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  • Азмун – фанатам «Зенита»: «Спасибо, что терпели меня. Я сделал все, что мог»

Азмун – фанатам «Зенита»: «Спасибо, что терпели меня. Я сделал все, что мог»

30 января 2022, 20:57
9

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун обратился к фанатам после трансфера в «Байер». Он заверил, что выложился в Санкт-Петербурге полностью.

«Спасибо, что терпели меня эти три года. Спасибо за поддержку. У меня всегда были отличные отношения с вами. И они останутся таковыми. Надеюсь, что еще увидимся. Спасибо за все хорошее. Я сделал все, что мог. Вы всегда будете в моем сердце», – сказал Азмун.

  • Азмуна в «Зените» заменил Юри Алберто.
  • До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.
  • В «Байере» выступает бывший его одноклубник Андрей Лунев.

Официально: Азмун ушел из «Зенита» в «Байер», немцы выкупили игрока

Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Зенит Азмун Сердар
Комментарии (9)
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Бриг
1643569678
Успехов!
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Persona_non_Grata
1643569956
Какой же он всё таки трогательный и душевный )))
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Demgel
1643570020
Не нужно так говорить Сердар.Нормальные люди и так все поймут.
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Вомбат
1643571291
Отличный парень, типичный добрый, восточный разгильдяй. Из тех, которые зажимаются, когда их ругают, а если хвалят, из благодарности начинают стараться и оказываются очень хороши в своем деле. Удачи парнишке в немецком топ-клубе!
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воинКС
1643571384
Установил рекорд по нереализации выходов один в один в ЛЕ! Только для РПЛ игрун, у немцев на лавку сядет.
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portero
1643573133
Спасибки друг другу и досвидос...
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ВЛАДИВОСТОК
1643577638
Если бы не он ЗЕНИТУ НЕ ВИДАТЬ ЧЕМПИОНСТВА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ....
Ответить
вальтер79
1643578767
ну теперь луню будет не скучно на скамейке)))))))))
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житель СПб
1643608684
Не только отличный футболист, но и человек хороший. Удачи ему!
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