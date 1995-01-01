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    Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун ответил на прощальный пост партнера по команде Магомеда Оздоева.

    «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», – написал иранец в комментариях.

    • Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
    • Он перейдет в леверкузенский клуб летом в качестве свободного агента.
    • Нападающего могут отпустить зимой, если «Зенит» купит Юри Алберто.

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    Источник: инстаграм Магомеда Оздоева

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +12604

      NewLife 1 час назад

      А зюба в сердце и в жопе.

      1
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      Рейтинг: +10479

      playsh 1 час назад

      Большому кораблю - большое плавание...Сердарчик.
      Бундеслига,это тебе не просторы РПЛ,где ты весь сезон бегаешь среди деревьев и максимум в трёх-четырёх играх кто-то посерьёзнее оказывает тебе сопротивление.
      Как бы не потерялся на скамеечке...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5789

      Semenycch 2 часа назад

      И мы тебя, колхозник, будем с уважением вспоминать!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6532

      vladik12 2 часа назад

      Смешной Сердарик).

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      кaстрюлька 2 часа назад

      Почему колхозные ? Педикулёзные же ...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +13625

      ilichkadr > кaстрюлька 1 час назад

      Колхозные означает коллективные, а педикулёзными называют препараты, средства. Ферштейн?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      кaстрюлька > ilichkadr 1 час назад

      Педикулёзные под препаратами ?

      2
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      Рейтинг: +342

      Спартач80 > кaстрюлька 58 минут назад

      Нееее....Тебе же сказали-коллективные,педикулёзные,под препаратами!

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      Рейтинг: +13

      Сибиреязвенный Скотомогил > Спартач80 43 минуты назад

      е5 спердак

      0
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      Рейтинг: +13625

      ilichkadr > кaстрюлька 10 минут назад

      Не...над препаратами, т.е. рядом с уже использованными.

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