Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун ответил на прощальный пост партнера по команде Магомеда Оздоева.
«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», – написал иранец в комментариях.
- Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
- Он перейдет в леверкузенский клуб летом в качестве свободного агента.
- Нападающего могут отпустить зимой, если «Зенит» купит Юри Алберто.
На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников
Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»
Источник: инстаграм Магомеда Оздоева