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  • Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

29 января 2022, 09:58
13

Форвард «Зенита» Сердар Азмун ответил на прощальный пост партнера по команде Магомеда Оздоева.

«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», – написал иранец в комментариях.

  • Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
  • Он перейдет в леверкузенский клуб летом в качестве свободного агента.
  • Нападающего могут отпустить зимой, если «Зенит» купит Юри Алберто.

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Источник: инстаграм Магомеда Оздоева
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед Азмун Сердар
Комментарии (13)
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vladik12
1643440081
Смешной Сердарик).
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Plyash
1643442943
Большому кораблю - большое плавание...Сердарчик. Бундеслига,это тебе не просторы РПЛ,где ты весь сезон бегаешь среди деревьев и максимум в трёх-четырёх играх кто-то посерьёзнее оказывает тебе сопротивление. Как бы не потерялся на скамеечке...
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NewLife
1643444821
А зюба в сердце и в жопе.
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Derzkiy1
1643449556
Колхозом называть в Питере это хорошо?))
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Garrincha58
1643450703
Комментарий удален.
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FanatSerj
1643451643
Широков что ли подсказал как написать, только он у нас главный "колхозник" )))
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petrucho-spb
1643455932
Вы научитесь правильно переводить. Но смешно получилось. Коллективное хозяйство дорогого стоило. Вспоминается деревня вкусная пшенка и молоко с пенкой ))))) А у других?
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алдан2014
1643461089
Колхоз? Это шутка или отношение к болельщикам?
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Серёга Краснодарский
1643466618
Из самого Зенита в какой-то баер.. Непонятно. Я не иронизирую. Я на полном серьёзе.
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