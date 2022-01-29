Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун ответил на прощальный пост партнера по команде Магомеда Оздоева.

«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», – написал иранец в комментариях.

Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.

Он перейдет в леверкузенский клуб летом в качестве свободного агента.

Нападающего могут отпустить зимой, если «Зенит» купит Юри Алберто.

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