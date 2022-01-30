Официально: Азмун ушел из «Зенита» в «Байер», немцы выкупили игрока

Нападающий Сердар Азмун покинул «Зенит». Оставшиеся полгода контракта иранца выкупил «Байер», который уже подписал с иранцем соглашение до 2027 года.

По информации инсайдера Сергея Егорова, «Байер» заплатил за Азмуна около 4 миллионов евро.

Азмуна в «Зените» заменил Юри Алберто .

. До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.

В «Байере» выступает бывший его одноклубник Андрей Лунев.

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