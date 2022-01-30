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    Официально: Азмун ушел из «Зенита» в «Байер», немцы выкупили игрока

    Нападающий Сердар Азмун покинул «Зенит». Оставшиеся полгода контракта иранца выкупил «Байер», который уже подписал с иранцем соглашение до 2027 года.

    По информации инсайдера Сергея Егорова, «Байер» заплатил за Азмуна около 4 миллионов евро.

    • Азмуна в «Зените» заменил Юри Алберто.
    • До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.
    • В «Байере» выступает бывший его одноклубник Андрей Лунев.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +789

      Spinorr 36 минут назад

      Рубин-Ростов-Рубин-Зенит--Байер.
      Удачи в новом клубе!

      3
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      Рейтинг: +6362

      BarStep 40 минут назад

      Спасибо Сердар!!

      Удачки тебе там, в заграницах..
      Хотя мне не верится, что там всё будет ок..
      Но тем не менее..

      2
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      Рейтинг: +5789

      Добрый Бобер 43 минуты назад

      Ждём комментарий Дзюбушки...

      0
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      Рейтинг: +57383

      portero 47 минут назад

      Азмун ушёл. Ура завершился шоу-переход...

      3
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      Рейтинг: +13916

      Hektor 84 49 минут назад

      Лунев выступает за Байер? Я думал лавку полирует!

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