Смолов: «Обнял Кудряшова после Хорватии и сказал: «Федя, перестань париться. Ты не виноват»

Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов вспомнил, как поддержал защитника Федора Кудряшова, забившего в свои ворота в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

«После игры с Хорватией подошeл к Кудряшову и обнял. Я его давно знаю. Он очень хороший парень и футболист. Просто неудачное стечение обстоятельств.

Я поддержал его и сказал: «Федя, перестань, пожалуйста, париться. Ты ни в коем случае не виноват и ничего не сделал. Не обращай внимания. Никто тебя не винит. Всe окей, мы все вместе!» – сказал Смолов.

34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.

Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.

После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

Смолов: «Проиграли Хорватии еще до игры, потому что испугались»