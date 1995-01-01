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    Смолов: «Обнял Кудряшова после Хорватии и сказал: «Федя, перестань париться. Ты не виноват»

    Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов вспомнил, как поддержал защитника Федора Кудряшова, забившего в свои ворота в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

    «После игры с Хорватией подошeл к Кудряшову и обнял. Я его давно знаю. Он очень хороший парень и футболист. Просто неудачное стечение обстоятельств.

    Я поддержал его и сказал: «Федя, перестань, пожалуйста, париться. Ты ни в коем случае не виноват и ничего не сделал. Не обращай внимания. Никто тебя не винит. Всe окей, мы все вместе!» – сказал Смолов.

    • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
    • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
    • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

    Смолов: «Проиграли Хорватии еще до игры, потому что испугались»

    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 18:30
    Комментарии16
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      Рейтинг: +666

      Soccerdealer63 9 минут назад

      Смолофф и Кудряш изначально разного уровня "футболисты"... Смолофф в свои лучшие годы тянул на европейский уровень. Кудряш в футболе...ВСЕГДА БЫЛ НЕДОРАЗУМЕНИЕМ...в лучшем случае...
      В упомянутой игре...иСмолофф был нулевым!
      ИМ ОБОИМ НАДО ПАРИТЬСЯ И СИЛЬНО!
      Просто ... Кудряшов играл НА ПОСЛЕДНЕЙ ЛИНИИ ОБОРОНЫ... и при ТАКОМ ПРЕССЕ Хорватов он должен был рано или поздно ошибиться: НИ СИЛ НИ МОЗГОВ У НЕГО НА ТАКУЮ ИГРУ НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО... Но... Сам Смолофф...НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ В НАПАДЕНИИ! У нас нападения просто не было! Он тупо обрёк нашу защиту на АД! И не Кудряшов бы спасовал фатальным образом...

      0
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      Рейтинг: +666

      Soccerdealer63 15 минут назад

      Кудряшов, ПАРЬСЯ!
      Ты виноват!
      И вообще... Игра твоя - говно...
      И выглядишь, как баба размалёванная....
      Бери пример с настоящих мужчин на поле - с Гризмана, например))))

      0
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      Рейтинг: +951

      Борисыч1 2 часа назад

      Читайте полное вью Смолова на оффе Динамо, не ведитесь на клочки-обрывки, которые выкладывает новостник Бомбардира!

      0
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      Рейтинг: +7581

      piligrim1986 2 часа назад

      да правильно, епта, вы никогда не виноваты, это только наши проблемы

      0
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      Рейтинг: +359

      чаппай > piligrim1986 1 час назад

      Да, наши ожидания это наши проблемы, всё верно

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      Рейтинг: +92

      Fnatiik91 2 часа назад

      федя..не парься...я косячил больше..(смолоф)

      0
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      Рейтинг: +3605

      Черкизовский Кот 3 часа назад

      ЧМ-2018, матч с Хорватией, виноват Федя.
      ОЧМ-2022, матч с Хорватией, виноват Федя.

      2
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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > Черкизовский Кот 1 час назад

      Федя в сборной - к беде.

      1
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      Рейтинг: +3605

      Черкизовский Кот > Fusballer 1 час назад

      Ныне покойный Фёдор Черенков не в счёт.

      1
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      Рейтинг: +11021

      Вомбат 3 часа назад

      Кудряшов играл с запредельной отдачей, если бы он не был на таком пределе физических возможностей, когда отказывают даже мозги, наверняка сообразил бы поваляться. Ведь у него после стыка возник мышечный спазм. Дело в другом. Как можно было поставить на решающую игру такого возрастного футболиста, да еще и такого, скажем прямо, среднего уровня? Как можно было поставить Смолова, который заведомо был абсолютно бесполезен, так как атаки у сборной не было (в таком составе против Хорватии ее просто не могло быть), а обороняться он не умеет от слова совсем? И этот тренер теперь поведет нашу сборную против Польши, команды, которая нисколько не слабее нынешней Хорватии. Вот в чем печаль.

      4
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      Рейтинг: +2173

      фанат джигурды > Вомбат 2 часа назад

      А я не понял, почему тогда вместо Смолова вышел гроза манекенов, а не Сергеев, имеющий большой опыт игры на плохих полях.

      0
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      Рейтинг: +2190

      petrucho-spb 3 часа назад

      Если нападение хоть на 50% делала то ,что хорваты делали то и работы у защиты было меньше. И нет сейчас у нас толкового плеймейкера и опорника. И в этом вина не только футболистов.

      0
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      Рейтинг: +4231

      Блямба 3 часа назад

      И повёл его посидеть в центре поля...."поверь,там бить не будут,тема работает"...

      5
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      Рейтинг: +10398

      playsh 3 часа назад

      Федя,а за какую часть тела обнял? А просто слов не хватило? И так понятно,что Кудряшов не виноват,коль вся команда всю игру провела возле своей штрафной площадки.
      А если вспомнить игру Матвея,то надо понимать,что до несчастного случая с Кудряшом,в наших воротах уже пара мячей,как минимум,должна была быть.

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