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  • Смолов: «Обнял Кудряшова после Хорватии и сказал: «Федя, перестань париться. Ты не виноват»

Смолов: «Обнял Кудряшова после Хорватии и сказал: «Федя, перестань париться. Ты не виноват»

24 января 2022, 18:30
16

Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов вспомнил, как поддержал защитника Федора Кудряшова, забившего в свои ворота в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

«После игры с Хорватией подошeл к Кудряшову и обнял. Я его давно знаю. Он очень хороший парень и футболист. Просто неудачное стечение обстоятельств.

Я поддержал его и сказал: «Федя, перестань, пожалуйста, париться. Ты ни в коем случае не виноват и ничего не сделал. Не обращай внимания. Никто тебя не винит. Всe окей, мы все вместе!» – сказал Смолов.

  • 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
  • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
  • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

Смолов: «Проиграли Хорватии еще до игры, потому что испугались»

Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Кудряшов Федор Смолов Федор
Комментарии (16)
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серега кашин
1643038541
Не парся ни ты первый ни ты последний
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Блямба
1643039823
И повёл его посидеть в центре поля...."поверь,там бить не будут,тема работает"...
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petrucho-spb
1643040513
Если нападение хоть на 50% делала то ,что хорваты делали то и работы у защиты было меньше. И нет сейчас у нас толкового плеймейкера и опорника. И в этом вина не только футболистов.
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Вомбат
1643040560
Кудряшов играл с запредельной отдачей, если бы он не был на таком пределе физических возможностей, когда отказывают даже мозги, наверняка сообразил бы поваляться. Ведь у него после стыка возник мышечный спазм. Дело в другом. Как можно было поставить на решающую игру такого возрастного футболиста, да еще и такого, скажем прямо, среднего уровня? Как можно было поставить Смолова, который заведомо был абсолютно бесполезен, так как атаки у сборной не было (в таком составе против Хорватии ее просто не могло быть), а обороняться он не умеет от слова совсем? И этот тренер теперь поведет нашу сборную против Польши, команды, которая нисколько не слабее нынешней Хорватии. Вот в чем печаль.
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Черкизовский Кот
1643040573
ЧМ-2018, матч с Хорватией, виноват Федя. ОЧМ-2022, матч с Хорватией, виноват Федя.
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Fnatiik91
1643041377
федя..не парься...я косячил больше..(смолоф)
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Борисыч1
1643043261
Читайте полное вью Смолова на оффе Динамо, не ведитесь на клочки-обрывки, которые выкладывает новостник Бомбардира!
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Soccerdealer63
1643050671
Кудряшов, ПАРЬСЯ! Ты виноват! И вообще... Игра твоя - говно... И выглядишь, как баба размалёванная.... Бери пример с настоящих мужчин на поле - с Гризмана, например))))
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Soccerdealer63
1643051040
Смолофф и Кудряш изначально разного уровня "футболисты"... Смолофф в свои лучшие годы тянул на европейский уровень. Кудряш в футболе...ВСЕГДА БЫЛ НЕДОРАЗУМЕНИЕМ...в лучшем случае... В упомянутой игре...иСмолофф был нулевым! ИМ ОБОИМ НАДО ПАРИТЬСЯ И СИЛЬНО! Просто ... Кудряшов играл НА ПОСЛЕДНЕЙ ЛИНИИ ОБОРОНЫ... и при ТАКОМ ПРЕССЕ Хорватов он должен был рано или поздно ошибиться: НИ СИЛ НИ МОЗГОВ У НЕГО НА ТАКУЮ ИГРУ НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО... Но... Сам Смолофф...НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ В НАПАДЕНИИ! У нас нападения просто не было! Он тупо обрёк нашу защиту на АД! И не Кудряшов бы спасовал фатальным образом...
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Hektor 84
1643209472
Ну да ведь ни кого не предал ни кого убил
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