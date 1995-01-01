Смолов: «Обнял Кудряшова после Хорватии и сказал: «Федя, перестань париться. Ты не виноват»

Смолофф и Кудряш изначально разного уровня "футболисты"... Смолофф в свои лучшие годы тянул на европейский уровень. Кудряш в футболе...ВСЕГДА БЫЛ НЕДОРАЗУМЕНИЕМ...в лучшем случае...
В упомянутой игре...иСмолофф был нулевым!
ИМ ОБОИМ НАДО ПАРИТЬСЯ И СИЛЬНО!
Просто ... Кудряшов играл НА ПОСЛЕДНЕЙ ЛИНИИ ОБОРОНЫ... и при ТАКОМ ПРЕССЕ Хорватов он должен был рано или поздно ошибиться: НИ СИЛ НИ МОЗГОВ У НЕГО НА ТАКУЮ ИГРУ НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО... Но... Сам Смолофф...НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ В НАПАДЕНИИ! У нас нападения просто не было! Он тупо обрёк нашу защиту на АД! И не Кудряшов бы спасовал фатальным образом...
Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов вспомнил, как поддержал защитника Федора Кудряшова, забившего в свои ворота в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
«После игры с Хорватией подошeл к Кудряшову и обнял. Я его давно знаю. Он очень хороший парень и футболист. Просто неудачное стечение обстоятельств.
Я поддержал его и сказал: «Федя, перестань, пожалуйста, париться. Ты ни в коем случае не виноват и ничего не сделал. Не обращай внимания. Никто тебя не винит. Всe окей, мы все вместе!» – сказал Смолов.
- 34-летний футболист срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
- Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
- После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.
Смолов: «Проиграли Хорватии еще до игры, потому что испугались»