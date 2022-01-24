Смолов: «Проиграли Хорватии еще до игры, потому что испугались»

Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов назвал причину поражения от Хорватии в отборе ЧМ-2022.

«Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться.

Думаю, что мы проиграли ещe до игры, потому что испугались», – сказал Смолов.

Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.

Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.

В марте сборная России сыграет в стыках.

Карпин: «Один игрок сказал, что после пропущенного гола от хорватов у него появились силы. А до этого не было»