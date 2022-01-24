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  • Смолов: «Проиграли Хорватии еще до игры, потому что испугались»

Смолов: «Проиграли Хорватии еще до игры, потому что испугались»

24 января 2022, 18:10
7

Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов назвал причину поражения от Хорватии в отборе ЧМ-2022.

«Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться.

Думаю, что мы проиграли ещe до игры, потому что испугались», – сказал Смолов.

  • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
  • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
  • В марте сборная России сыграет в стыках.

Карпин: «Один игрок сказал, что после пропущенного гола от хорватов у него появились силы. А до этого не было»

Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Смолов Федор
Комментарии (7)
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111Hunter111
1643038184
Если бы рукака передернул бы на штангу до матча, может и выиграли.
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portero
1643038218
Ну надо же... наконец хоть честное признание, а как же гений Карпин команду настраивал??? Видно слабоват Валера как тренер и помощнички такие же...
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Plyash
1643038735
Когда бил пенальти Хорватам на ЧМ-18г, тоже испугался до удара,козлина болтливая? Почему не отказался? Уже за 30-ть,а ума не нажил.
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Zlatan2718
1643038968
Да уж, "профессионалы" - не настроились.. испугались.
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Vitaga
1643042490
испугались? Смолов явно не отрабатывал. стоял когда парни пластались в прессинг пытаясь сыграть и вина за прогрыш как раз не на Кудряшве а на Смолове и Головине явно сливших игру. не в плане сдачи за какой то интерес а в плане наплевательского отношения к команде и к задаче поставленной тренером.
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Красногорск_Фан
1643052611
Мотивация команды задача тренера. С Хорватией до этого уже играли, чего ее бояться.
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