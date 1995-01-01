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    Смолов: «Проиграли Хорватии еще до игры, потому что испугались»

    Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов назвал причину поражения от Хорватии в отборе ЧМ-2022.

    «Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться.

    Думаю, что мы проиграли ещe до игры, потому что испугались», – сказал Смолов.

    • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
    • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
    • В марте сборная России сыграет в стыках.

    Карпин: «Один игрок сказал, что после пропущенного гола от хорватов у него появились силы. А до этого не было»

    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +806

      Vitaga 2 часа назад

      испугались? Смолов явно не отрабатывал. стоял когда парни пластались в прессинг пытаясь сыграть и вина за прогрыш как раз не на Кудряшве а на Смолове и Головине явно сливших игру. не в плане сдачи за какой то интерес а в плане наплевательского отношения к команде и к задаче поставленной тренером.

      0
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      Рейтинг: +97

      Zlatan2718 3 часа назад

      Да уж, "профессионалы" - не настроились.. испугались.

      0
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      Рейтинг: +10398

      playsh 3 часа назад

      Когда бил пенальти Хорватам на ЧМ-18г, тоже испугался до удара,козлина болтливая? Почему не отказался? Уже за 30-ть,а ума не нажил.

      3
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      Рейтинг: +2173

      фанат джигурды > playsh 2 часа назад

      Испанцам он тогда тоже бездарно пробил, но на том ЧМ Де Хеа явно не блистал.

      0
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      Рейтинг: +57119

      portero 3 часа назад

      Ну надо же... наконец хоть честное признание, а как же гений Карпин команду настраивал??? Видно слабоват Валера как тренер и помощнички такие же...

      3
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      Рейтинг: +499

      111Hunter111 3 часа назад

      Если бы рукака передернул бы на штангу до матча, может и выиграли.

      0
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      Рейтинг: +9262

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Ну это одна из причин.
      К сожалению в сборной практически нет ребят " с стержнем" лидеров по духу. От того и капитанская повязка гуляет по рукам.
      Без "вождя-лидера" получаем серую массу.

      2
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      Рейтинг: +5674

      Semenycch 3 часа назад

      Это ничтожество понимает, что говорит? Очень хочется более грубо написать, но уподобляться свиньям совершенно не правильно.

      4
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