Карпин: «Один игрок сказал, что после пропущенного гола от хорватов у него появились силы. А до этого не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с одним из футболистов после матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
– После Хорватии один игрок сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, он готов был всех порвать. А до этого не было сил обороняться в штрафной.
Появились силы на 82-й минуте. Это что?
– Очевидно, это связано не с физическим состоянием.
– Возможно, нам хватает сил на два тайма в 4-3-3. Не могу сказать, что с Хорватией у кого-то не хватило сил.
У Кудряшова начало сводить заднюю, нагрузка на защитников выпала тройная, но к остальным претензий по физике, как в игре с Кипром, не было. Вроде бы команда физически стала посильнее.
- Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
- Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
- В марте сборная России сыграет в стыках.
Источник: Sports.ru