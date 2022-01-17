Карпин: «Один игрок сказал, что после пропущенного гола от хорватов у него появились силы. А до этого не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с одним из футболистов после матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

– После Хорватии один игрок сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, он готов был всех порвать. А до этого не было сил обороняться в штрафной.

Появились силы на 82-й минуте. Это что?

– Очевидно, это связано не с физическим состоянием.

– Возможно, нам хватает сил на два тайма в 4-3-3. Не могу сказать, что с Хорватией у кого-то не хватило сил.

У Кудряшова начало сводить заднюю, нагрузка на защитников выпала тройная, но к остальным претензий по физике, как в игре с Кипром, не было. Вроде бы команда физически стала посильнее.