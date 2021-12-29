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    Карпин: «Один игрок сказал, что после пропущенного гола от хорватов у него появились силы. А до этого не было»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с одним из футболистов после матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

    – После Хорватии один игрок сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, он готов был всех порвать. А до этого не было сил обороняться в штрафной.

    Появились силы на 82-й минуте. Это что?

    – Очевидно, это связано не с физическим состоянием.

    – Возможно, нам хватает сил на два тайма в 4-3-3. Не могу сказать, что с Хорватией у кого-то не хватило сил.

    У Кудряшова начало сводить заднюю, нагрузка на защитников выпала тройная, но к остальным претензий по физике, как в игре с Кипром, не было. Вроде бы команда физически стала посильнее.

    • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
    • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
    • В марте сборная России сыграет в стыках.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5340

      R_a_i_n 58 минут назад

      Щас семеныч расскажет как было дело на самом деле!

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